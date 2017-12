“Acţiunea PDL de împărţire a afişelor anti-USL dăunează parlamentarismului”

AU ACŢIONAT DE CAPUL LOR Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, a anunţat, vinerea trecută, că PDL va declanşa o campanie prin care alegătorii să fie informaţi că aleşii lor din formaţiunile membre ale Uniunii Social Liberale (USL) “chiulesc” din Parlament, replica opoziţiei fiind, prin vocea social democratului Dan Şova, că va depune plângere penală. Şova a spus că în spatele acţiunii anunţate de Oltean se ascunde teama PDL de anticipate. Ieri, viceliderul deputaţilor UDMR Marton Arpad a declarat că iniţiativa PDL de distribuire a unor fluturaşi prin care să incrimineze greva “de lux” a USL denigrează Parlamentul României şi a subliniat că această acţiune nu este una a Coaliţiei de guvernare. “Eu personal am o părere diferită faţă de colegii din PDL. Parlamentarul, în mod evident, are multe posibilităţi de a-şi exprima punctul de vedere, de a încerca ca punctul său de vedere să fie luat în considerare, ca atare această formulare nu cred că este în interesul parlamentarismului. De 22 de ani de când activez în Parlament am constatat că de câte ori cineva, fie de la Putere, fie din Opoziţie, a încercat să facă aşa ceva, rezultatul nu a fost prea bun”, a arătat liderul UDMR.

ACŢIUNEA PDL… DENIGREAZĂ Întrebat cum anume dăunează acţiunea PDL parlamentarismului, Arpad a spus că demersul partenerilor din Coaliţie duce la “denigrarea” Parlamentului în ansamblul său: “Chiar dacă nu sunt de acord cu acţiunea USL, totuşi nu este bine ca dintr-o poziţie, oricare ar fi aceasta, la guvernare sau în opoziţie, să aduci o denigrare a activităţii celuilalt. Nu este bine ca o acţiune a unui parlamentar să fie arătată cu degetul că este urâtă, pentru că aduce atingere Parlamentului. Oamenii văd şi zic că “Uite ce fac parlamentarii”“. El a adăugat că nu trebuie uitat faptul că şi UDMR şi PDL au adoptat, în unele cazuri, forma de protest a USL.