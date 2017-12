Acţiuni anti-etnobotanice în şcoli

ÎNTÂLNIRE Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a avut, vineri, o întâlnire cu directorii instituţiilor de învăţământ pe tema prevenirii consumului şi vânzării de substanţe etnobotanice în jurul şi în incinta şcolilor şi liceelor din oraş. La discuţiile desfăşurate la Casa de Cultură au mai luat parte inspectorul şcolar Liliana Timofte, comandantul Poliţiei Mangalia, Nicolae Pescaru, precum şi reprezentanţi ai Primăriei şi Poliţiei locale. Potrivit primarului Cristian Radu, dezbaterea a vizat problematica răspândirii fenomenului etnobotanicelor, cu precădere în unităţile şcolare, ca urmare a lipsei de preocupări extraşcolare, dar şi a dependenţei create. „Împreună cu factorii decizionali din şcoli ne-am propus implementarea unor măsuri de supraveghere a tuturor persoanelor care frecventează spaţiile din incinta unităţilor de învăţământ. De asemenea, solicit profesorilor şi directorilor să anunţe, imediat, poliţia despre orice incident pe această temă. Trebuie să avem grijă să le oferim copiilor din Mangalia condiţii optime de învăţământ şi să încercăm să îi protejăm de orice tentaţii care le pot pune viaţa în pericol”, a declarat primarul Cristian Radu.

SUB CONTROL Pe de altă parte, comandantul Poliţiei Mangalia, Nicolae Pescaru, a declarat că, deocamdată, nu s-au înregistrat cazuri de consum sau vânzare de etnobotanice în şcoli. „În oraşul nostru nu există aşa-zisele magazine de vise. Totuşi, Poliţia are cunoştinţă de persoane care încearcă să comercializeze asemenea produse, dar ţinem fenomenul sub control”, a menţionat Pescaru. La întrunire s-au mai discutat teme privind reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, transportul gratuit pentru elevi şi profesori, precum şi măsurile pe care administraţia locală le ia pentru asigurarea încălzirii unităţilor de învăţământ pe durata sezonului rece.