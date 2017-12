Acţiuni de protest în mai multe oraşe mari din ţară

Social-democraţii vor organiza, sâmbătă, de 1 Mai, ample acţiuni de protest în Bucureşti, Baia Mare, Bistriţa, Braşov, Lupeni, Târgu-Jiu, Târgovişte şi Ploieşti. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că acţiuni similare, dar la o scară mai mică, vor fi organizate şi în alte reşedinţe de judeţ, dar şi în alte oraşe din ţară. „Considerăm că 1 Mai este o dată specială. Nu este o zi care aparţine nici PSD, nici vreunui alt partid, nici neapărat sindicatelor, ci este o zi a celor care trăiesc din munca lor. În acest sens, vrem să ne manifestăm ca partid de stânga. S-a uitat că ziua de 1 Mai, în ultimii ani în secolul XIX, nu a fost una de sărbătoare, ci de luptă a muncitorilor din Chicago”, a afirmat Victor Ponta. Liderul social-democrat a subliniat că, în acest an, ţinând cont de situaţia socială şi economică din ţară, “nu era nimic de sărbătorit”. Ponta a anunţat că, în ceea ce îl priveşte, el va participa de 1 Mai la mitingul organizat la Lupeni, motivând că şi-a dorit să fie alături de oamenii din acea zonă, cunoscută drept “un pol al celor care au muncit şi au avut curajul să se bată cu puterea”. Acţiuni de acest gen vor fi organizate şi în Capitală. “Organizaţia de Bucureşti a înţeles şi am apreciat acest lucru, că 2010 nu mai este un an de sărbătorit, aşa încât, în Parcul Izvor, nu vor mai fi acele manifestări din ultimii ani. În ce măsură vor protesta şi exact cum se organizează v-a promis domnul Vanghelie o surpriză. Sunt convins că va fi plăcută”, a afirmat Ponta.