Activitate blocată şi în spitalele private

Nu doar unităţile sanitare de stat întâmpină probleme din cauza sistemului de sănătate din România, ci şi unităţile private. De exemplu, spitalul privat „Euromaterna” – Constanţa nu poate pune în folosinţă compartimentul de fertilizare in vitro, întrucât nu are unele aprobări, activitatea Agenţiei răspunzătoare cu această problemă fiind blocată. Aşa se face că, încă de la înfiinţare, „Euromaterna” stă cu o investiţie de 250.000 de euro fără să se poată apropia de ea. Şi spitalul privat din Constanţa nu este singurul care se află în această situaţie, alte 17 centre din ţară aşteptând aprobarea Agenţiei. „Sperăm să se deblocheze cât mai repede această situaţie”, spune preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al „Euromaterna”, dr. Ion Ruşa. Şi nu este singura problemă pe care spitalele private o întâmpină. Dr. Ruşa a explicat că, înainte de a monta aparatura de ultimă generaţie, nu a luat în calcul faptul că ar putea să aibă de suferit din cauza oscilaţiilor de tensiune. „Iniţial am luat în calcul posibile pene de curent, aşa că am montat un generator electric, însă nu ne-am gândit la variaţiile de tensiune. Aparatele ne-au atenţionat că nu este bine”, a adăugat preşedintele. Cum exista riscul ca aparatura să aibă de suferit, în cel mai scurt timp au fost găsite soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, astfel încât actul medical să nu aibă de suferit. „Ne-am adaptat de la o zi la alta”, susţine dr. Ruşa.

REALIZĂRI. Cu toate aceste probleme, întreg personalul medical se poate mândri cu „Euromaterna”. În urmă cu un an, în spitalul privat avea loc prima naştere, o naştere în urma căreia a venit pe lume un băieţel superb de 3,500 kg. Acum, după 12 luni, „Euromaterna” are la activ 840 de naşteri şi un total de peste 2.800 de internări. Totodată, „Euromaterna” şi-a asumat cu succes naşterile premature, spitalul deţinând atât aparatura necesară, cât şi personalul medical instruit şi dedicat pentru a ajuta la salvarea vieţii micuţilor născuţi înainte de termen. Cât priveşte adaptarea personalului medical (venit din sistemul de stat), în sistemul de lucru privat, sistem care impune o exigenţă maximă, preşdintele CA „Euromaterna”, dr. Ruşa, a explicat că nu a fost deloc uşor. „Am încercat să ne adaptăm tuturor exigenţelor şi am reuşit. Am avut şi nemulţumiri din partea pacientelor, ele tratând spitalul ca pe un hotel. Le-am explicat că suntem într-un spital, unde trebuie să fie şi restricţii”, spune medicul.

TESTĂRI ALE AUZULUI. Pe lângă Bucureşti şi Timişoara, şi la Constanţa există de acum un centru de testare a auzului la nou-născut, în cadrul „Euromaterna”. Conducerea a luat în calcul faptul că numărul copiilor cu probleme ale auzului este unul mare, aşa că această deficienţă poate fi tratată încă din primele zile. Dr. Dan Raica a explicat importanţa examinării bebeluşului, depistarea din timp a problemelor fiind extrem de importantă. Testarea este făcută în sistemul ambulator al spitalului privat, de către un medic specializat în asemenea examinări.