Activitatea Judecătoriei Constanţa, monitorizată permanent

După câteva săptămâni de amânare a discutării raportului Inspecţiei Judiciare privind activitatea Judecătoriei Constanţa, Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, ieri, acest raport şi a publicat recomandările sale pentru îmbunătăţirea situaţiei. Amintim că, în octombrie 2011, o echipă de inspectori judiciari din cadrul CSM a fost trimisă la instanţa constănţeană pentru „identificarea cauzelor mai vechi de un an de la data înregistrării în sistem şi a motivelor de tergiversare“. Decizia a fost luată de Horaţius Dumbravă la acea dată preşedintele CSM, care a constatat că pe rolul instanţelor din România se află peste 4.600 de dosare mai vechi de cinci şi chiar zece ani. Inspectorii au sosit la Constanţa şi, timp de câteva săptămâni, au verificat situaţia dosarelor tergiversate de mai bine de un an.

PESTE 3.000 DE DOSARE PE CAP DE JUDECĂTOR Iniţial, inspectorii judiciari au fost informaţi că pe rolul Judecătoriei Constanţa se află peste 2.300 de dosare mai vechi de un an de la data înregistrării. După ce au analizat situaţia au stabilit că, de fapt, numărul cauzelor, la finele anului 2011, era de 1.111 de dosare civile mai vechi de un an de la înregistrare, faţă de 608 de la sfârşitul anului 2010, şi 22 de dosare penale mai vechi de un an de la înregistrare, faţă de 20 de dosare la finalul anului precedent. Potrivit conducerii Judecătoriei Constanţa, „situaţia comparativă nu este decât orientativă, pentru că, în cursul lui 2011, a fost modificată modalitatea de evidenţiere a dosarelor mai vechi de un an, fiind socotite şi cele primite la rejudecare, prin declinare de competenţă, strămutare, disjunse, de la data intrării în sistem, în vreme ce anterior erau evidenţiate doar de la ultima înregistrare”. Potrivit raportului, magistraţii Judecătoriei Constanţa au rulat, anul trecut, 105.087 de dosare în 1.755 de şedinţe de judecată, pronunţând 44.101 de hotărâri, din care 42.063 în materie civilă şi 2.038 în materie penală. Prin urmare, un magistrat din cadrul Secţiei Civile a Judecătoriei Constanţa a judecat 3.014,27 de dosare anual, iar un magistrat al Secţiei Penale din cadrul aceleiaşi instanţe a judecat anul trecut 802,28 de dosare. De asemenea, media numărului de hotărâri pronunţate de judecătorii Secţiei Civile a fost de 1.291 pentru fiecare judecător, iar media hotărârilor pronunţate de judecătorii Secţiei Penale - 291 pentru fiecare judecător.

PERSONAL INSUFICIENT Probleme au apărut şi în rândul grefierilor. Anul trecut, rulajul de 105.087 de dosare a fost repartizat la 37 de grefieri de şedinţă, fiecare grefier având în grijă 2.840 de dosare. Din cauza dificultăţilor generate de insuficienţa schemei privind grefierii, de pe 5 decembrie 2011, a fost luată măsura programării completelor civile în trei şedinţe de judecată la fiecare patru săptămâni. Conducerea Judecătoriei Constanţa precizează că este de strictă urgenţă să fie suplimentată schema de personal cu 17 posturi de grefier, 14 de grefier arhivar, 10 de agent procedural şi unul de aprod.

RECOMANDĂRI În urma analizării situaţiei de la nivelul Judecătoriei Constanţa, Secţia pentru judecători a CSM a dispus „întocmirea de către conducerile instanţelor ierarhic superioare instanţei verificate, a unui calendar în vederea monitorizării aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse pentru înlăturarea deficienţelor constatate de către Inspecţia judiciară, astfel cum acestea au fost însuşite de către Secţia pentru judecători, precum şi comunicarea periodică către Consiliului Superior al Magistraturii, a stadiului remedierii deficienţelor constatate”. De asemenea, în cazul judecătorilor care au făcut obiectul analizei în raportul privind dosarele cu vechime mai mare de un an, pentru îmbunătăţirea situaţiei, fiecărui magistrat i s-a recomandat să-şi organizeze mai eficient timpul alocat studiului dosarelor pe baza unor fişe potrivit unui model comunicat de conducerea Curţii de Apel Constanţa. „Facem astfel de verificări profesionale lunar şi situaţia este sub control. La bilanţul Judecătoriei Constanţa le-am spus judecătorilor să îşi facă o fişă de lucru privind dosarele mai vechi de un an pe care le au şi voi discuta situaţia cu fiecare în parte. Calendarul de monitorizare profesională este permanent, mă întâlnesc lunar cu magistraţii şi analizăm problemele care apar”, a declarat preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu.