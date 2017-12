Activitatea SMURD a început cu o singură maşină

Activitatea SMURD a început în urmă cu 21 de ani, prin experimentarea unui sistem de urgenţă care funcţiona şi în alte ţări europene şi care avea la bază transferul unui echipaj medical cu dotarea necesară la locul unde era pacientul aflat în stare critică, noul serviciu având atunci o singură maşină în dotare. Serviciul SMURD a început experimentarea sistemului de urgenţă sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, în septembrie 1990, iniţial funcţionând în totalitate doar cu personal voluntar. Echipajul care se deplasa pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă era condus de un medic pregătit în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi în domeniul medicinei de urgenţă. Noul serviciu, numit SMUR - Serviciul Mobil de Urgenţă şi Reanimare, avea în dotare o singură maşină echipată pentru intervenţie rapidă, fără posibilitatea de a transporta pacientul, acest lucru fiind asigurat la vremea respectivă de o autosanitară a Serviciului de Ambulanţă. SMUR a primit prima ambulanţă de reanimare în 1991, sub forma unei donaţii din Germania. Şoferii ambulanţei SMUR erau studenţi ai Facultăţii de Medicină, medici sau voluntari ai Crucii Roşii din Târgu Mureş. Un an mai târziu, Serviciul Mobil de Urgenţă şi Reanimare a început să se concentreze pe pregătirea personalului, care era aproape în totalitate voluntar, şi asupra creării unor relaţii internaţionale cu servicii similare din diferite ţări, primele statele cu care s-a realizat o colaborare de lungă durată fiind Marea Britanie şi Norvegia. În 1993, SMUR a început să se dezvolte prin crearea camerei de reanimare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, în vederea continuării îngrijirii pacienţilor în stare gravă aduşi de SMUR sau sosiţi cu alte mijloace la spital, până la preluarea acestora de diferite secţii ale spitalului. Noua cameră de reanimare a început să funcţioneze cu medicii, asistenţii şi voluntarii ce lucrau în cadrul echipajelor din faza prespitalicească, iar mortalitatea în cadrul Serviciului de Primiri Urgenţă al Spitalului Judeţean Mureş a fost redusă cu aproximativ 50 la sută. În acelaşi an, Brigada de Pompieri Strathclyde din Scoţia a donat prima autospecială de descarcerare Grupului de Pompieri Mureş, instruind şi personalul din cadrul Grupului în vederea utilizării corecte şi eficiente a acestui echipament. SMUR a devenit astfel Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD). De atunci, dezvoltarea a continuat. Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma sănătăţii, SMURD este un serviciu public integrat fără personalitate juridică, care funcţionează în organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Activitatea SMURD este reglementată prin acte normative - Legea 95/2006, OUG 126/2003 şi un număr semnificativ de ordine de ministru care reglementează asistenţa medicală de urgenţă în România. În cadrul SMURD lucrează trei categorii de angajaţi, respectiv personal medical - angajat al spitalelor pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi salvare aeriană, pompieri - angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi piloţi - angajaţi ai Unităţii Speciale de Aviaţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor. De asemenea, mai există şi un număr mic de pompieri/paramedici angajaţi ai autorităţilor publice locale. Activitatea SMURD este finanţată din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi din donaţii şi sponsorizări.