Activităţi extraşcolare pentru copiii cu dizabilităţi

Zi plină de activităţi extraşcolare pentru nouă copii cu dizabilităţi din Medgidia. La invitaţia Baumax, din Constanţa, în colaborare cu World Vision România - Biroul judeţean, copiii cu nevoi speciale au participat la proiectul naţional „Omul nu are limite - Arată ce poţi!”, prin care au luat parte la o serie de activităţi nonformale. Sub îndrumarea angajaţilor magazinului, copiii de vârstă şcolară cu diferite afecţiuni (sindrom Down, ADHD şi retard psihic) au pictat, au udat florile din magazin, au aşezat marfa în rafturi, au pus preţurile corecte pe produse, iar la final, au mâncat pizza. Copiii au fost cei mai fericiţi. Cel mai bucuros a fost un copil din ciclul primar, care era pregătit de plecare încă de dimineaţa, de la ora 9, nerăbdător să intre în universul magazinului. Unul dintre copiii prezenţi, diagnosticat cu sindrom Down, a venit alături de mama sa. Părintele a spus că fiica sa a participat şi anul trecut la activitate şi a fost foarte încântată. „Sunt activităţi de care copiii „se lovesc” în viaţă, indiferent dacă stau la bloc sau la casă. Acasă şi eu încerc să o învăţ activităţile uzuale. Când vine vorba de scris sau citit, e mai greu. Nu are aceeaşi deschidere ca pentru activităţile practice”, a spus Mihaela Ivanciu, din Medgidia, a cărei fetiţă a împlinit 14 ani şi urmează cursurile unei şcoli speciale din Constanţa.

PUŢINE ACTIVITĂŢI DE ACEST GEN Activităţile în cadrul magazinului au fost organizate pentru a ajuta copiii cu nevoi speciale să se integreze social şi a-şi dezvolta noi abilităţi. „Este un mod prin care firma doreşte să întărească comunicarea şi contactul dintre angajaţi şi clienţii-persoane cu dizabilităţi, astfel încât să reducă prejudecăţile”, a declarat directorul de magazin, Răzvan Ivan. La rândul său, specialistul în comunicare şi marketing din cadrul World Vision România - Biroul Constanţa, Isabela Iorga, a declarat, din experienţa acumulată de ani întregi, că este singura acţiune de acest fel organizată în incinta unui spaţiu comercial: „Anul trecut a ieşit excelent activitatea şi, sigur, şi de data asta o să iasă la fel. Pentru copii e altceva, un alt mediu, altfel decât acasă sau la şcoală, sau în faţa blocului. Aş dori să fie mai multe mall-uri care să organizeze astfel de acţiuni. Măcar o zi pe an să facă ceva pentru copiii cu nevoi speciale”.