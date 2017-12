Activităţi restrânse de “Zilele oraşului”

În ciuda dificultăţilor financiare, Primăria Eforie va organiza, şi în acest an, o nouă ediţie a zilelor oraşului denumite „Euforia - Eforie”. De această dată, activităţile artistice vor fi mult mai restrânse faţă de anii trecuţi, din cauza bugetului limitat de care dispune autoritatea locală. Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că manifestările vor fi organizate pe parcursul a două zile şi vor debuta concomitent prin organizarea unor evenimente în casele de cultură din Eforie Sud şi Eforie Nord. „În prima zi a manifestărilor dedicate zilelor oraşului, vom avea spectacole atât în Eforie Nord cât şi Eforie Sud, la casele de cultură din staţiune. Programul artistic de vineri seară va începe cu Fanfara Militară iar sâmbătă va fi organizată Noaptea Devoratorilor de Publicitate. Din cauza bugetului limitat, în acest an, de „Euforia - Eforie” nu mai putem organiza manifestări de anvergura celor din anii trecuţi”, a declarat Brăiloiu. La „Euforia - Eforie” au fost invitaţi, printre alţii, cântăreţi de muzică populară precum Maria Ciobanu şi Ileana Sima, actriţa Stela Popescu, umoristul Doru Octavian, formaţii de muzică precum şi Ansamblul de dansuri „Şatra”. Directorul Casei de Cultură din Eforie, Mircea Oancea, a declarat că la evenimentele organizate de Zilele oraşului Eforie vor veni şi un ansamblu de dansuri ale etniilor turcă, tatară şi macedonească care provin din Techirghiol şi o trupă de artişti tocmai din Germania. În plus, în cadrul manifestărilor „Euforia - Eforie”, elevi din Ilfov vor veni să-şi prezinte produsele confecţionate manual şi vor juca şi o piesă de teatru.