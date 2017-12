Actori din „Game of Thrones” și „Prison Break”, în Capitală

Orice gamer, cât de mic, sau orice persoană pasionată de cărți, seriale și filme nu ar trebui să rateze ocazia de a participa la East European Comic-Con 2015, care va avea loc de azi până duminică, la București, la Romexpo.

Cu acest prilej, publicul se poate întâlni cu Walter Bishop, faimosul savant din serialul „Fringe”, interpretat de John Noble, care a jucat și în „Lord of the Rings”, sau cu T-Bag din „Prison Break”, redat de Robert Knepper, ori cu... masivul Hodor din „Game of Thrones”, redat de Kristian Nairn. Nu vor lipsi nici celebritățile de pe plaiurile mioritice, precum cei din echipele Sector 7, Zmenta sau Creative Monkeys.

„Încă nu cunosc toate detaliile, dar aș vrea să particip la programul celor de la Riot Games, care ne-au promis meciuri demonstrative sau o competiție de League of Legends, precum și o paradă de Cosplay. Că tot veni vorba de Cosplay, s-ar putea să am ocazia de a o întâlni pe Shapi din Polonia, câștigătoarea din 2014 a Cosplay World Masters, sau pe Tine Marie Riis, cunoscută pentru creațiile sale din Legend of Zelda, League of Legends și World of Warcraft”, a spus, pentru „Telegraf”, Apophis, un pasionat de gaming din Constanța.

Tot la East European Comic-Con va avea loc și calificarea pentru Cosplay World Masters 2015 (CWM 2015), unde cei mai buni cosplayeri din România, Serbia, Bulgaria și Ungaria se vor întrece pentru șansa de a-și reprezenta țara în finala din Portugalia, ce va avea loc în Porto, pe 10 și 11 octombrie 2015.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul evenimentului: http://comic-con.ro.