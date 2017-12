Cea de a IX-a ediţie a Galei Tînărului Actor "Hop 2006" a ajuns la final. După ce, timp de trei zile, au impresionat juriul şi publicul prin inovaţie, interpretare şi mişcare scenică, tinerii actori, concurenţii din acest an ai galei, au fost răsplătiţi cu diplome de participare şi premii. Astfel, luni seară, la Centrul Cultural din Mangalia, a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Galei "Hop 2006". Membrii juriului, actorii Marius Manole, Ştefan Iordache şi Emilia Popescu, regizorul Felix Alexa şi criticul de teatru Cristina Modreanu i-au desemnat pe cîştigătorii ediţiei din acest an ai festivalului. Premiul pentru Cel mai bun spectacol a fost cîştigat de piesa teatru-dans "Mîinilor tale", jucată de Marin Grigore, Sorana Huidan, Mihaela Şerban. Cei trei actori bucureşteni au pus accentul pe mişcare scenică şi muzică, însă nu au omis nici textul, care a fost, totuşi, parte integrantă în spectacol. De altfel, cea mai mare parte a spectacolelor prezentate de concurenţi la Secţiunea Grup au adus în prim plan teatrul de mişcare, un gen mai puţin abordat pe plan naţional. "Mulţumim în primul rînd publicului, care a fost alături de noi, dar şi juriului, care ne-a oferit şansa să arătăm ce putem", au declarat fericiţii cîştigători.

În ceea ce priveşte Secţiunea Individual, Premiul pentru Cel mai bun actor a fost cîştigat de Toni Tecuceanu, care a prezentat monologul "Groparul". Cu vădite emoţii, dar şi cu umor, Toni a promis spectatorilor că, anul viitor, va avea ca decor o remorcă, care va înlocui ghena de gunoi din acest an. La polul opus, Premiul pentru Cea mai bună actriţă, a fost obţinut de Silviana Vişan. "Nu-mi vine să cred, însă vreau să spun că iubesc foarte mult scena şi îmi doresc foarte mult să practic această meserie", a precizat actriţa premiată. De asemenea, membrii juriului au mai acordat şi Premiul "Sică Alexandrescu", al cărui cîştigător a fost Bogdan Ioan Sărătean, dar şi Premiul "Generaţia aşteptată", care a fost obţinut de actoru Teatrului Naţional Constanţa, Marian Adochiţei. "Sînt foarte fericit şi mă bucur că am reuşit să ajung aici, pe această scenă unde noi, actorii tineri, dăm un examen cu propria noastră carieră", a declarat Marian Adochiţei. Ediţia din acest an a Galei Tînărului Actor "Hop" a fost organizată de UNITER şi Ministerul Culturii, în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia.