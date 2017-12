Actoria a format personalitatea Keirei Knightley

Actriţa britanică Keira Knightley susţine că o bună parte din personalitatea ei s-a format după rolurile în care a jucat, precizând că actoria a ajutat-o să devină persoana care este acum. Actriţa de 29 de ani, care a fost catapultată spre statutul de celebritate de rolul din seria “Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, susţine că este încă emoţionată atunci când pregăteşte un rol nou şi adaugă că încă are de învăţat din experienţele pe care le trăieşte în industria filmului. “Sunt încă stresată când încep filmările la un proiect nou şi nu sunt mulţumită mereu de cum îmi ies lucrurile. Însă cu timpul, şi cu fiecare nou film, continuu să învăţ, mă dezvăţ şi învăţ din nou. Astfel am ajuns să fiu cine sunt”, susţine actriţa.

Deşi majoritatea rolurilor interpretate de Keira Knightley o pun faţă în faţă cu tragedii imaginate de scenarişti, frumoasa actriţă este fericită de noul ei rol din filmul “Begin Again”, pentru că, de această dată, personajul său “emană vibraţii pozitive”. “După “Anna Karenina”, mi-am dat seama brusc că, în ultimii cinci ani, în toate filmele mele fie muream, fie treceam prin nişte situaţii cel puţin teribile. Aşa că mi-am dorit un rol care să transmită nişte vibraţii pozitive. Şi nimic nu se potrivea mai bine decât această poveste new-yorkeză despre o tânără care încearcă să aibă în sfârşit viaţa pe care şi-a dorit-o întotdeauna”, a mai declarat actriţa.