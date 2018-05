Actorii Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman vorbesc despre experiența lor de suflet

Au cucerit numeroși telespectatori cu rolurile lor din serialul „Fructul oprit”, iar pe parcursul difuzării serialului la Antena 1 au primit foarte multe reacții pozitive. Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au trăit, în ultimele luni, una dintre cele mai frumoase experiențe profesionale, făcând echipă cu actori talentați și iubiți de publicul român, pentru a pune în scenă o poveste impresionantă. Cei doi au vorbit despre experiența trăită pe platourile de filmare. „Este un proiect de suflet pentru mine, mi-a plăcut foarte mult perioada asta în care am lucrat alături de oameni frumoși, oameni talentați, adevărați profesioniști”, mărturisește Cristina Ciobănașu, cea care o interpretează pe Ana Caragea. La rândul său, Vlad Gherman a declarat: „Am învățat foarte multe lucruri de la Ioan. Îl respect și îl îndrăgesc, mă bucur foarte tare că am reușit să-i dau viață acestui personaj. Sunt fericit pentru că foarte mulți oameni mi-au spus „Faci o treabă extraordinară!”, „I-ai dat suflet și emoție acestui personaj!”, „Empatizăm cu el”. Este măgulitor! Te bucuri să auzi astfel de lucruri și să primești mesaje de la oameni care se uită la serial. Îmi place foarte mult! Unii spun că este rolul vieții mele. Eu sper să mai am roluri memorabile și să nu fie chiar rolul vieții mele, dar până acum pot să spun că Ioan este rolul pe care îl îndrăgesc cel mai tare și pe care l-am făcut cu toată inima mea”.

Cristina Ciobănașu a mai povestit că anii petrecuți în lumina reflectoarelor și-au spus cuvântul, ajutând-o să pună în scenă unele momente solicitante emoțional. „Este vorba de exercițiu, am început de mică să fac asta și treptat am luat-o ca pe un lucru normal, care venea la pachet cu meseria. Niciodată nu m-am gândit „Vai, este greu să plângi! Cum o să fac asta?”. Ușor, ușor, exersând, am ajuns să pot să controlez asta”, a spus ea.