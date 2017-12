Actorii de comedie au cele mai mari salarii de la Hollywood

Actorii din filmele de comedie domină topul celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood, Will Smith şi Cameron Diaz ocupînd primele poziţii, cu 80 de milioane de dolari, respectiv 50 de milioane dolari, potrivit revistei ”Forbes”. Majoritatea celor prezenţi în acest top sînt cunoscuţi de public pentru rolurile lor din filmele de comedie, umorul fiind cea mai scumpă îndeletnicire de actor. Diferenţele de salarii între actori şi actriţe sînt foarte mari, bărbaţii avînd un avantaj de 30 de milioane de dolari faţă de femei. Starul din ”The Fresh Prince of Bel-Air”, Will Smith, a stabilit un nou record în acest an cu succesul filmului ”Hancock”, devenind primul actor de la Hollywood care a jucat în opt filme cu un box-office de 100 de milioane de dolari. Cameron Diaz, cunoscută pentru rolurile sale de bombă sexy în filme de comedie precum ”There’s Something about Mary” şi ”Charlie’s Angels”, a ajuns fruntaşă în topul actriţelor datorită noului său film, ”What Happens in Vegas”, o comedie romantică în care îl are partener pe Ashton Kutcher. Rolul de pirat din seria ”Pirates of the Carribean” i-a adus lui Johnny Deep locul doi în topul celor mai bine plătiţi actori, cu 72 de milioane de dolari, semn că targetul copii în vîrstă de 7-17 ani aduce mult profit. Colega sa de platou, Keira Knitley, se bucură de un succes similar, cu o diferenţă de 50 de milioane de dolari, simpatica britanică, cunoscută din filme pentru copii şi filme de epocă, avînd un venit de 32 de milioane de dolari. Locul trei este ocupat de energicul Eddie Murphy, cunoscut pentru rolurile sale din filme de comedie precum ”The Nutty Proffesor”, ”Doctor Dolittle” şi ”Shrek”, cu un venit de 55 de milioane de dolari.

Comedianţii rămîn pe locurile fruntaşe iar posesorii de premii Oscar, cunoscuţi pentru rolurile lor complexe, pline de dramatism, precum Jack Nicholson, Sean Penn, Jodie Foster şi Julia Roberts, nu reuşesc să intre în acest top.