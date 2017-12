„Actorii români sunt cei mai buni din lume” (I)

Orice dialog cu regizorul Radu Mihăileanu se transformă într-o lecţie de cinema, dar şi într-o pledoarie pentru cultura românească. Ultimul său film, „La source des femmes”, prezentat, în mai, la Cannes, intră în această lună pe ecranele franceze şi belgiene. A avut loc, între timp, obişnuitul turneu de prezentare a noii producţii în festivaluri sau în diferite spaţii culturale din toată lumea. Despre toate acestea, Radu Mihăileanu a avut, ca de fiecare dată, amabilitatea şi bucuria de a ne vorbi.

Reporter (Rep.): Ce a însemnat timpul scurs de la prezentarea filmului „La source des femmes” în competiţia de la Cannes şi momentul premierei franceze?

Radu Mihăileanu (R.M.): S-au întâmplat câteva lucruri. Am pregătit o versiune mai scurtă. Am tăiat 12 minute.

Rep.: Cam de unde?

R.M.: Dacă vă amintiţi, era partea aceea cam lungă cu muncitorul emigrant care se întoarce în sat. Dar în primul rând, am plecat în vacanţă.

Rep.: Unde?

R.M.: În Franţa, la munte, undeva unde să pot să dorm şi să citesc. Au urmat călătoriile de promovare a filmului. Am fost în Taiwan, în Suedia.

Rep.: Nu încă şi în România.

R.M.: Filmul va fi adus de Independenţa Film şi va intra pe ecrane anul următor, din câte ştiu. În România a fost, în septembrie, tatăl meu.

Rep.: Pentru cei mai tineri, trebuie să spun că tatăl dvs. este publicistul, criticul de cinema Ion Mihăileanu, co-scenarist al filmului „Duminică la ora şase” de Lucian Pintilie.

R.M.: Tata, care a făcut 90 de ani, a fost foarte încântat de această vizită. A lansat o carte, a dat multe interviuri. Dar să continuăm povestea turneelor de promovare. Am fost pe plajele franceze, în locurile cele mai îndrăgite şi mai populate, dar şi în multe colţuri ale Franţei. Am fost cu Leila Bekhti, interpreta unui rol principal. Vorbeam câte o oră după fiecare proiecţie. Uneori, ca în localitatea La Rochelle, de pildă, o sală de 400 de locuri devenea neîncăpătoare. Filmul a avut nevoie de 850 de locuri şi s-au găsit soluţiile.

Rep.: Ce fel de public l-a apreciat cel mai mult?

R.M.:Femeile, atât cele franceze cât şi cele arabe.

Rep.: Care a fost cea mai mare problemă în realizarea filmului?

R.M.: Prima dificultate a fost faptul că filmul este sută la sută vorbit într-o limbă pe care nu o cunosc. Se întâmplă prima dată acest lucru. În alte filme ale mele era măcar o proporţie de 20-35 la sută franceză sau română. Aici nu doar că eu însumi nu cunoşteam limba, dar nici actorii nu se înţelegeau cum trebuie, pentru că fiecare vorbea o arabă diferită. Am avut nevoie de un profesor care, timp de patru luni, să dea unitate acestui dialog. A fost, de asemenea, dificultatea condiţiilor climatice. Soarele era foarte puternic. Oamenii nu-şi puteau vorbi la soare, pentru că îi ardea pur şi simplu. De aici şi obiceiul locurilor, de a se retrage la umbră. Acest lucru a creat inconvenientul că filmul devenea prea static.

Rep.: Au fost momente pe care le-aţi depăşit. Aţi creat o anumită vivacitate.

R.M.: Da. Am vrut să fie ca un basm oriental, dar să caut şi soluţiile de a conferi dinamism. Am filmat cu aparatul în mână. Am introdus travelinguri, am scanat imaginile cu o cameră video. Am încercat să sparg imobilismul prin aceste procedee de turnaj. (va urma)