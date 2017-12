Actorul american Cristopher Atkins vine la Constanța

Actorul american Cristopher Atkins, devenit celebru pentru rolul principal din Laguna Albastră, va fi prezent, în premieră, în acest week-end, în România, urmând să fie invitatul special al preşedintelui Superkombat, Eduard Irimia, care îşi va serba ziua de naştere. Cu peste 60 de roluri în producţiile cinematografice de la Hollywood, dar şi vedeta unui reality show realizat de VH 1 în urmă cu câţiva ani, Atkins va ateriza vineri dimineaţă, la ora 10.00, pe aeroportul Otopeni, pentru ca la ora 12.00, împreună cu promotorul Eduard Irimia să susţină o conferinţă de presă la Trickshot Restaurant/Bowling, cel mai nou şi modern centru de entertainment din Nordul Capitalei, deschis în incinta mall Promenada."Vom anunţa un proiect important care implică mai multe vedete de la Hollywood, va fi o surpriză pentru toată lumea", a afirmat şeful promoţiei internaţionale de K-1, adăugând că actorul va lua prânzul la restaurantul Rambla, fiind un fan al restaurantelor cu specific spaniol. “Abia aştept să ajung în România, sunt chiar încântat, mai ales că l-am interpretat pe Dracula, despre care ştiu că îşi are originile aici. Acum câţiva ani chiar am jucat într-un film alături de mai mulţi actori români, printre care şi Monica Bârlădeanu. Şi bineînţeles că am auzit de Nadia Comăneci, Hagi şi Năstase. Fiind fan al sporturilor de contact, am început să urmăresc galele Superkombat, aşa că mă onorează invitaţia lui Eduard”, a afirmat vedeta de la Hollywood. La scurt timp, Irimia şi Atkins, inclus în Top 100 al actorilor din toate timpurile cu cea mai mare influenţă asupra tinerilor, vor pleca spre Constanţa, acolo unde sunt invitaţi la petrecerea Havana de la Hotel Iaki şi unde vor asista la prezentarea organizată de Cătălin Botezatu. "Atkins va fi cazat la hotelul lui Gică Hagi pe toată durata sejurului", a precizat Irimia. "Sâmbătă, de la ora 12.00, vom pleca de la debarcader către insula Ovidiu, acolo unde suntem invitaţi la prânz şi unde vom petrece în stil tradiţional românesc. În plus, Christopher a văzut pe internet locaţia şi mi-a spus, mai în glumă, mai în serios, că vrea să refacă acolo o scenă din Laguna Albastră", a mai afirmat promotorul. La revenirea de pe insulă, ziua va continua la Puro Beach din Mamaia, cu o petrecere privată, pentru ca de la ora 20.00 să aibă loc un dinner show privat în aceeaşi locaţie. Cristopher Atkins va pleca din România în cursul dimineţii de duminică.