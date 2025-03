Actorul american Gene Hackman și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe

Legendarul actor hollywoodian Gene Hackman (95 de ani) și soția sa Betsy Arakawa (63 de ani) au fost găsiți decedați, pe 26 februarie 2025, în locuința lor din New Mexico, relatează Reuters.

Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy “Popeye” Doyle dintr-un thriller, The French Connection (1971), realizat de William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett, din filmul western Unforgiven, realizat de Clint Eastwood în 1992. Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmul Bonnie and Clyde din 1967, în rolul lui Buck Barrow, și în filmul I Never Sang for My Father din 1970.

Ultima apariție a lui Hackman într-un film a fost în Welcome to Mooseport, din 2004, în rolul lui Monroe Cole.

Actorul Eugene (Gene) Allen Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1931, în orașul San Bernardino, California (SUA).