Actorul american Mickey Rooney a decedat

Actorul american Mickey Rooney, care a avut una dintre cele mai lungi cariere din istoria Hollywoodului, a decedat ieri la vârsta de 93 de ani. Joseph Yule, alias Mickey Rooney, a fost unul dintre primii copii vedetă de cinema şi s-a bucurat de o imensă popularitate în anii '30 şi '40. Actorul, care avea o sănătate şubredă de mai mulţi ani, a decedat de o moarte naturală. Mickey Rooney, foarte apreciat şi respectat la Hollywood, şi-a continuat activitatea aproape permanent. În 2011 se afla în continuare pe afişul "Muppets". Născut la 23 septembrie 1920 în cartierul Brooklyn, la New York, el era fiul a doi actori de vaudeville ambulanţi. Împreună cu ei şi-a făcut debutul, în 1922, la vârsta de doar 17 luni. El devine încă din 1927 un star al cinematografului mut, jucând timp de opt ani un personaj comic devenit foarte popular, Mickey McGuire, al cărui prenume l-a împrumutat. Actorul-copil îşi multiplică apariţiile în filme şi devine idolul Americii odată cu filmul "Andy Hardy" (1937), în care joacă rolul unui fiu rebel. Filmul va avea 14 continuări până în 1944 şi va prefigura serialul. Acest rol i-a adus un Oscar special pentru "contribuţia semnificativă în personificarea pe ecran a spiritului tinereţii". El triumfă ulterior, în 1939, cu comedia muzicală "Babes in arms", în care formează un cuplu mitic de dansatori împreună cu Judy Garland, cu care joacă în "Strike Up the Band" (1940) şi "Babes on Broadway" (1941). Actorul, care devine totodată regizor, producător, scenarist şi compozitor, contribuie la enorm de multe filme timp de aproape nouă decenii. El se bucură de succes în 1957 cu "Baby Face Nelson" sau în 1979 cu "The Black Stallion". Dar după război popularitatea sa scade. În 1983 primeşte un Oscar onorific pentru întreaga carieră. În afara platoului de filmare, actorul a avut o viaţă agitată, căsătorindu-se de opt ori, divorţând de şase ori şi având nouă copii. Prima sa soţie a fost Ava Gardner, o starletă debutantă în 1942 la momentul căsătoriei, care a durat 16 luni. Mickey Rooney locuia cu cea de a opta sa soţie, Jan Chamberlin, din 1978.