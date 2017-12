Actorul Christopher Plummer şi-a lăsat amprentele în cimentul de la Hollywood

Actorul Christopher Plummer, în vârstă de 85 de ani, şi-a lăsat amprentele mâinilor şi picioarelor în faţa celebrului TCL Chinese Theatre din Hollywood, Los Angeles, vineri, într-o ceremonie care a marcat şi împlinirea a 50 de ani de la lansarea filmului "Sunetul muzicii/ The Sound of Music". La ceremonie au participat şi colegi de breaslă ai actorului Christopher Plummer, precum Shirley MacLaine, William Shatner şi Alex Trebek, informează dailymail.co.uk. Christopher Plummer participă, alături de actriţa Julie Andrews, şi la TCM Classic Film Festival, un eveniment care se desfăşoară la Hollywood, de joi până duminică. Festivalul a debutat cu o proiecţie specială a filmului "Sunetul muzicii". În acest lungmetraj celebru, lansat în 1965, Christopher Plummer a interpretat rolul căpitanului Von Trapp. Christopher Plummer, în vârstă de 85 de ani, este un actor canadian de teatru, film şi televiziune. A debutat în cinematografie cu un rol în filmul "Stage Struck" din 1958, iar printre filmele notabile din prima parte a carierei sale se numără pelicule precum "Căderea Imperiului Roman" (1964), "Noaptea generalilor" (1967), "Lock Up Your Daughters!" (1969), "Întoarcerea Panterei Roz" (1975), "Omul care voia să fie rege" (1975) şi "Iisus din Nazareth" (1977). Într-o carieră care se întinde pe durata a şapte decenii şi care a inclus roluri în fiecare ramură a artei dramatice, Christopher Plummer este probabil cel mai bine cunoscut de public pentru rolul căpitanului Georg Ludwig von Trapp din musicalul "Sunetul muzicii" (1965), în care a jucat alături de Julie Andrews. Actorul canadian a jucat şi în numeroase seriale de televiziune, inclusiv în legendara miniserie TV "Pasărea Spin".