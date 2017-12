Actorul Iurie Darie, din nou intubat

Starea de sănătate a actorului Iurie Darie rămâne incertă. Artistul a fost din nou intubat, întrucât nu mai putea respira, iar prognosticul este în continuare rezervat, potrivit declaraţiilor făcute, ieri, de purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă „Bagdasar-Arseni\" din Capitală, Florian Bica. Medicii de la spitalul unde este internat, de sâmbătă, actorul Iurie Darie, l-au detubat luni, după ora 16.00, pentru a vedea dacă poate să respire singur. Intervenţia pentru detubare a fost amânată pentru după-amiază întrucât actorul era în comă indusă şi nu răspundea la stimuli.

După câteva ore în care Iurie Darie a reuşit să respire fără aparate, luni, în jurul orei 22.00 a fost necesară reintubarea actorului. „L-am detubat după ora 16.00, a trecut ceva timp şi a respirat binişor. Totuşi, în jurul orei 22.00, Iurie Darie a fost conectat din nou la aparate. Este un pacient cu probleme grave de sănătate\", a spus medicul Florian Bica.

O INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ, EXCLUSĂ DEOCAMDATĂ Purtătorul de cuvânt al Spitalului „Bagdasar-Arseni\" declarase, luni dimineaţă, că starea de sănătate a lui Iurie Darie este în uşoară ameliorare, acesta este conştient, dar prognosticul rămâne rezervat, din cauza vârstei şi a patologiei asociate. El a precizat că obturarea tubului de drenaj este o complicaţie care poate să apară în astfel de cazuri, de aceea a fost montat un tub de drenaj exterior. Medicul Florian Bica a mai spus că, deocamdată, nu poate fi luată în discuţie o intervenţie chirurgicală.

Actorul Iurie Darie a ajuns, sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), cu o ambulanţă, după ce a acuzat dureri în piept şi probleme de respiraţie. Potrivit medicilor, actorul a suferit o complicaţie postoperatorie, acumulând în continuare lichid la creier. El a fost transferat, sâmbătă seară, de la SUUB la Spitalul „Bagdasar-Arseni\", unde, pe 21 mai, a fost operat pentru eliminarea lichidului care se acumulase la creier. Medicii de la Spitalul Universitar au luat decizia de a-l transfera pe actor în condiţiile în care problemele medicale pe care le are Iurie Darie sunt consecinţa afecţiunii mai vechi, pentru care a fost operat.

Actorul Iurie Darie, în vârstă de 83 de ani, a fost internat în perioada 10 - 31 mai, la Spitalul de Urgenţă „Bagdasar-Arseni\". Pe 21 mai, Iurie Darie a fost operat pentru montarea unui sistem de drenaj care să ajute la eliberarea lichidului în plus ce se acumula în zona creierului.

Iurie Darie are o carieră remarcabilă, ce cuprinde roluri în peste 40 de producţii cinematografice. În luna martie a acestui an, Iurie Darie a primit premiul Gopo pentru întreaga carieră, iar pe 1 iunie a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor - Walk of Fame din Capitală.