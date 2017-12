Actorul Vin Diesel va deveni tată pentru a treia oară

Actorul american Vin Diesel va deveni tată pentru a treia oară, soţia sa, Paloma Jimenez, urmând să nască la sfârşitul lunii martie, potrivit contactmusic.com. Vin Diesel, în vârstă de 47 de ani, mai are doi copii cu Jimenez, Hania, în vârstă de şase ani, şi Vincent, în vârstă de patru ani. Actorul a fost nevoit să anuleze participarea la proiecţia în premieră a filmului său "Furios şi iute 7/ Fast and Furious 7", programată pe 10 martie în Abu Dhabi. "Vin Diesel vrea să fie alături de familia sa la naştere şi este un lucru minunat, cine nu ar vrea asta?", a declarat o sursă apropiată actorului. Premiera filmului "Furios şi iute 7/ Fast and Furious 7" a fost reprogramată pentru 1 aprilie şi va avea loc la Los Angeles. Vin Diesel este cunoscut pentru protejarea familiei sale şi evitarea prezentării acesteia în presă. Actorul nu a anunţat public naşterea celorlaţi doi copii săi. Cea mai recentă apariţie a sa în public alături de familie a avut loc în august 2013, când a primit o stea pe bulevardul celebrităţilor de la Hollywood. Printre filmele în care a jucat Vin Diesel se numără cele din franciza "Furios şi iute/ Fast & Furious", franciza "Riddick", "Babylon A.D." (2008), "Bona de la forţele speciale/ The Pacifier" (2005), "Pe cont propriu/ A Man Apart" (2003), "Triplu X/ XXX" (2002) - Xander Cage, "Patru băieţi şi o geantă/ Knockaround Guys" (2001) şi "Salvaţi soldatul Ryan/ Saving Private Ryan" (1998).