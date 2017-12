Actrița Kristen Bell este însărcinată

Actriţa americană Kristen Bell, căsătorită cu actorul şi scenaristul Dax Shepard, este însărcinată cu al doilea copil, a anunțat purtătorul de cuvânt al cuplului, citat de contactmusic.com. "Pot confirma că Dax și Kristen aşteaptă al doilea copil, un frate sau o soră pentru Lincoln", a declarat purtătorul de cuvânt al cuplului. Kristen Bell, în vârstă de 33 de ani, şi Dax Shepard, în vârstă de 39 de ani, mai au o împreună o fiică, Lincoln Bell Shepard, născută în martie 2013. Kristen Bell şi Dax Shepard s-au căsătorit în octombrie 2010, la New York, după o relaţie de trei ani. Actriţa americană Kristen Bell, născută în 1980, a jucat rolul principal în "Impuls ucigaş/ Pulse" (2008), de Jim Sonzero, un remake după un film horror japonez. În anul 2007, s-a alăturat distribuţiei serialului "Eroii/ Heroes", interpretând personajul Elle Bishop, care putea să controleze electricitatea. A jucat, de asemenea, rolul principal în comediile de succes "Înşelat de Sarah Marshall/ Forgetting Sarah Marshall" şi "Amor la Roma/ When in Rome", în acesta din urmă alături de actualul ei soţ. Recent, a interpretat rolul unei tinere care încearcă să rezolve un misterios caz de crimă în filmul "Veronica Mars" (2014), de Rob Thomas.