Actrița româncă stabilită în Italia, Veronica Lazăr, care a jucat în filmul "Ultimul tango la Paris/ Last Tango in Paris", de Bernardo Bertolucci, şi în "Inferno", de Dario Argento, a murit la vârsta de 75 de ani. Actrița a decedat pe 8 iunie, la Roma. Artista a plecat din România în Italia în anii '60. Veronica Lazăr și-a făcut debutul în cinema cu rolul soției personajului lui Marlon Brando în drama erotică "Ultimul Tangou la Paris" (1973), de Bernardo Bertolucci, regizor cu care a mai colaborat la filmele "La luna" (1979), "The Sheltering Sky" (1990), "Besieged" (1998) și, mai recent, "Io e te" (2012), prezentat în afara competiției la Festivalul de la Cannes. Actrița a mai jucat în filmul horror "The Beyond" (1981), de Lucio Fulci, și în "Identificazione di una donna" (1982), de Michelangelo Antonioni. A fost căsătorită cu actorul italian Adolfo Celi, din 1966 și până la moartea acestuia, în 1986.