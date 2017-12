Actrița americană Goldie Hawn va participa la deschiderea Balului Operei din Viena

Actrița americană Goldie Hawn, 71 de ani, câștigătoare a unui Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar în filmul 'Cactus Flower' (1969), va asista pe 23 februarie la deschiderea Balului Operei din Viena, ca însoțitoare a excentricului om de afaceri austriac Richard Lugner, relatează EFE. "Are un Glob de Aur, are un Oscar. Are totul", a declarat miercuri Lugner la conferința de presă în care a anunțat cine va fi invitata sa de onoare la principalul eveniment social din înalta societate austriacă. Inițial pe listă figura și partenerul actriței, Kurt Russell, de asemenea actor, însă acesta a fost nevoit să renunțe având în vedere că trebuie să se supună unei operații, a explicat omul de afaceri austriac.

Lugner invită din anul 1991 una sau două vedete din lumea spectacolului să asiste la deschiderea Balului Operei din Viena. Goldie Hawn este cunoscută mai ales pentru rolul său din filmul 'Private Benjamin' (1980), care i-a adus a doua sa nominalizare la premiul Oscar. Actrița americană va avea o agendă foarte încărcată la Viena: ea va ateriza marți înainte de inaugurarea balului, iar miercuri va oferi o conferință de presă și va participa la o ședință de semnare de autografe, iar joi în ziua evenimentului la asista la o sesiune foto și la o cină.

Printre vedetele invitate de Lugner să participe la deschiderea balului s-au numărat Kim Kardashian (2014), Paris Hilton (2007), Pamela Anderson (2003), Gina Lolobrigida (1991 și 2013), Ivana Trump (1994) sau Sofia Loren (1995).