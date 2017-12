Actriţa americană Kristen Stewart a făcut istorie la gala premiilor César 2015

Kristen Stewart a intrat în istorie, devenind prima actriţă americană recompensată cu un premiu César pentru interpretare, vineri seară, la Paris, la gala de decenare a celor mai prestigioase trofee din cinematografia franceză, informează variety.com. Ea a fost premiată la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" graţie evoluţiei sale din filmul "Clouds of Sils Maria", regizat de Olivier Assayas, în care artista americană, care s-a remarcat în trecut în calitate de protagonistă a filmelor din franciza "Amurg", a jucat alături de Juliette Binoche şi Chole Grace Moretz. "Motivele pentru care oamenii fac filme aici, în Franţa, sunt foarte diferite de motivele pentru care oamenii fac filme la Hollywood, iar eu prefer situaţia de aici", a declarat Kristen Stewart la gala premiilor César 2015, unde a vorbit şi despre curajul pe care şi-l asumă cineaştii francezi. Ea a dezvăluit, de asemenea, faptul că va juca într-un nou film francez, însă a refuzat să ofere alte detalii despre acel proiect. Filmul "Clouds of Sils Maria", în care Juliette Binoche interpretează o actriţă care acceptă să apară într-o nouă punere în scenă a spectacolului de teatru care i-a lansat cariera în urmă cu 20 de ani, a avut premiera la Cannes anul trecut şi a fost nominalizat la şase premii César. În acest film, Kristen Stewart interpretează rolul asistentei personajului jucat de Juliette Binoche. Lungmetrajul "Timbuktu", regizat de Abderrahmane Sissako, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin din acest an, a fost marele învingător la cea de-a 40-a gală a premiilor César, unde a câştigat şapte premii, inclusiv la categoriile "cel mai bun film" şi "cel mai bun regizor". La gala de decernare a premiilor César de pe 20 februarie, actorul şi regizorul american Sean Penn a fost recompensat cu un trofeu onorific pentru întreaga carieră.