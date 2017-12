Actriţa Jeanne Cooper, în stare gravă

Fanii serialului “The Young and the Restless / Tânăr şi neliniştit” au primit o veste tristă. Actriţa Jeanne Cooper a fost spitalizată din data de 13 aprilie şi se luptă cu o infecţie puternică. Actriţa, în vârstă de 84 de ani, se află în stare gravă. Fiul său, actorul Corbin Bernsen, cunoscut din serialul “Psych”, a postat o serie de mesaje pe Facebook în care spunea că mama sa luptă cu boala şi că le mulţumeşte fanilor pentru gândurile bune.

Jeanne Cooper joacă rolul lui Katherine Chancellor în “The Young and the Restless / Tânăr şi neliniştit” de 40 de ani, fiind singura actriţă care este în acest serial încă de la începutul lui. A primit şi un premiu Emmy pentru acest rol. Jeanne Cooper şi-a petrecut jumătate de viaţă pe platourile de filmare şi a publicat în 2012 o carte de memorii intitulată sugestiv ”Not Young, Still Restless: A Memoir“, în traducere, „Nu mai sunt tânără, dar sunt încă neliniştită: Memorii“. Serialul a fost difuzat pentru prima oară pe 26 martie 1973, are 207 premii la activ şi alte 508 nominalizări la festivalurile de profil.