Actriţe care nu vor să audă de măritiş

După trei mariaje sfârşite prost, Kim Cattrall şi-a pierdut definitiv încrederea în instituţia căsătoriei. Vedeta din ”Totul despre sex / Sex in the City” nici nu vrea să mai audă de o eventuală a patra nuntă sau despre copii, deşi nu are niciunul. “Trei îmi sunt de ajuns, nu mă mai mărit în veci! Şi nici copii nu vreau. Vreau să fiu independentă. Dacă decid să îmi petrec timpul cu cineva, atunci o voi face. Dacă nu, nu. Căsătoria este un lucru lipsit de importanţă”, a declarat actriţa în vârstă de 53 de ani. Kim Catrall s-a măritat prima dată în 1977, cu Larry Davis, de care s-a despărţit doi ani mai târziu. În 1982, a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, dar în 1989, i-a spus adio şi lui Andre J. Lyson. Ultima încercare de fericire conjugală a actriţei s-a sfârşit în 2004, când vedeta a divorţat de Mark Levinson, după şase ani de căsnicie.

Nici Lisa Edelstein, devenită celebră cu rolul doctorului Cuddy din serialul “House M.D / Dr. House” nu se grăbeşte să îşi întemeieze o familie. Actriţa, o vegetariană convinsă, care îşi va serba 44 de ani pe data de 21 mai, recunoaşte însă că se simte constrânsă să se mărite şi să facă copii. ”Da, uneori simt presiunea. Ca femeie, nu cred că poţi evita sfârşitul fertilităţii tale. Există o aşa mare presiune în societate - de la Hollywood, religie, familie, vecini - să faci anumite lucruri ca femeie, încât dacă nu sfârşeşti făcându-le, te simţi ca şi cum ai eşua. Dar, de fapt, nu procedezi decât într-un mod natural pentru tine”, a declarat starul.