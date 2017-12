Actriţei Zsa Zsa Gabor i-a fost amputată cu succes partea de sub genunchi a piciorului drept, vineri, la Ronald Reagan UCLA Medical Center , operaţia salvându-i viaţa. Actriţa, care împlineşte 94 de ani pe data de 6 februarie, a fost atent supravegheată, dar nu au existat complicaţii în timpul operaţiei. Zsa Zsa Gabor, care a avut o infecţie la picior timp de mai multe luni de zile, a fost internată în spital pe 2 ianuarie, după ce eforturile de a-i salva membrul cu antibiotice nu au dat rezultate. După operaţia de o oră, actriţa dormea adânc, potrivit soţului ei, Frederic Prinz von Anhalt. „Se va face bine”, a spus acesta.

Zsa Zsa Gabor, în vârstă de 93 de ani, are mari probleme de sănătate încă din iulie anul trecut, când a căzut şi a suferit o fractură de şold. În urma acestui accident, zona şoldului drept s-a infectat, ţesuturile devenind cangrenoase. După ce medicii au anunţat-o, anul trecut, pe venerabila actriţă că va muri dacă nu i se va amputa partea de sub genunchi a piciorului drept, Zsa Zsa Gabor a început să ţipe şi să strige că vrea să îşi petreacă noaptea de Revelion acasă la ea, sărbătorind ca în fiecare an cu şampanie şi caviar, a declarat atunci soţul artistei de origine maghiară.

Zsa Zsa Gabor a fost victima unui accident de automobil grav în 2002, în urma căruia a rămas parţial paralizată. Actriţa de origine maghiară a suferit şi un atac cerebral, în 2005.