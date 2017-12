Actual procuror detaşat la CSM, recrutat de Secu’, la Constanţa

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a descoperit mai mulţi procurori şi judecători care au colaborat cu Securitatea ori au fost angajaţi ai acestei structuri. Cazurile magistraţilor bănuiţi a fi avut legături cu Securitatea au ajuns la Tribunalul Bucureşti, unde urmează a se da un verdict în legătură cu excluderea lor din magistratură. Dintr-un număr de 25 de magistraţi aflaţi pe lista CNSAS - 23 de actuali şi foşti magistraţi cu dosare de colaborator şi doi care ar fi fost angajaţi ai Securităţii, doar 20 riscă să fie excluşi din magistratură, deoarece patru dintre ei s-au pensionat, iar al cincilea a murit. Printre procurorii care ar fi făcut poliţie politică şi care riscă eliberarea din funcţii din magistratură se află şi Mihaela Viorica Drexler, procuror detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii. Conform CNSAS, magistratul Mihaela Viorica Drexler ar fi dat note informative despre zece colegi, pe vremea cînd lucra ca farmacistă. Procurorul ar fi fost recrutat, în 18 februarie 1989, de un serviciu din cadrul Inspectoratului Judeţean Constanţa, sub numele conspirativ \"Oana\", menţionează CNSAS în dosar. CNSAS are peste 130 de procese pe rol la Tribunalul Bucureşti, prin care cere instanţei să ateste calitatea unor persoane de colaboratori sau lucrători ai Securităţii. Dintre acestea, o cincime se referă la magistraţi. Potrivit Legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor nr 303/2004, judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate trebuie să dea, la începutul fiecărui an, declaraţii pe proprie răspundere prin care să spună dacă au făcut sau nu poliţie politică. ”Încălcarea dispoziţiilor privind incompatibilitatea menţionată conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror”, se menţionează în lege.