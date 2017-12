„Actuala guvernare să-şi asume eşecul în turism”

Reprezentanţii partidului de Opoziţie PSD au declarat că ministrul Turismului Elena Udrea şi premierul Emil Boc trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru dezastrul din Turism, „nu să dea vina pe Opoziţie pentru insuccesul guvernării lor”. „Atragem atenţia asupra faptului că încercarea aberantă a PDL de a da vina pe Opoziţie pentru insuccesul guvernării Băsescu-Boc nu are acoperire pentru că cei care se află la guvernare sunt chiar reprezentanţii PDL. Vina pentru eşecul din turism ca şi din alte domenii aparţin în exclusivitate actualei puteri”, se arată într-un comunicat emis de PSD. Ei au precizat că eşecul din turism poate fi demonstrat luând act de realitate: România a înregistrat în 2010 cea mai mare scădere din UE a numărului de înnoptări în unităţi turistice, iar anul în curs nu pare să aducă o îmbunătăţire la acest capitol. De asemenea, ultimii doi ani au adus scăderea numărului de turişti în România cu 28%, iar numărul turiştilor străini scade de la an la an. În plus, „nu există o strategie coerentă pentru dezvoltarea litoralului, iar staţiunile montane au fost pur şi simplu abandonate de Guvern”. „Înţelegem frustrarea celor din PDL, care culeg acum roadele inacţiunii sau a măsurilor dezastruoase pe care au încercat să le ia. În cei trei ani de mandat, guvernarea PDL nu a fost în stare să vină cu un program de sprijinire a industriei turistice din România, deşi patronatele au trimis, în scris, numeroase propuneri concrete. Singurul act normativ al Elenei Udrea, legea tichetelor de vacanţă, a eşuat lamentabil, datorită limitării comisionului şi introducerii impozitării de 16%”, au mai declarat reprezentanţii PSD. Ei şi-au reiterează oferta de a acorda consultanţă Elenei Udrea şi echipei sale, 24 de ore din 24.