Actualizarea listelor electorale, la final

RĂSTURNARE DE SITUAŢIE? Situaţia tensionată creată în jurul referendumului de demitere a preşedintelui suspendat, Traian Băsescu, este pe cale să se rezolve. În săptămânile scurse după ce judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR) au cerut reactualizarea listelor electorale permanente, românii au fost bombardaţi cu fel şi fel de informaţii venite unele din partea USL, altele din partea lui Băsescu şi a PDL. Subiectul principal a fost legat de listele electorale permanente. În timp ce USL susţine că din aceste liste trebuie excluşi românii cu domiciliul în străinătate, care urmau să figureze pe liste suplimentare, românii care au decedat, românii cărora le-au fost interzise anumite drepturi, printre care şi cel de a vota, dar şi românii ale căror acte de identitate au expirat de ceva timp, şi care se regăsesc în continuare pe aceste liste electorale, cei de la PDL continuă strategia dezinformării şi acuzele la adresa actualului Guvern. În aceste condiţii, Guvernul a cerut primarilor reactualizarea acestor liste, acţiune care se apropie de final. Duminică, ministrul delegat al Administraţiei, Radu Stroe, a declarat că s-au primit toate datele din teritoriu şi că acestea sunt de natură să răstoarne situaţia de la CCR în legătură cu referendumul din 29 iulie. Mai voalat, Radu Stroe a dorit să spună că, prin actualizarea acestor liste, referendumul din 29 iulie ar putea fi validat de CCR şi Traian Băsescu ar intra în istoria României ca fiind primul preşedinte suspendat din funcţie întrucât numărul românilor care ar fi trebuit să se prezinte la urne pentru a valida referendumul este cu mult mai mic decât cele nouă milioane care îi bucură pe băsişti. În faţa acestor afirmaţii, speriaţi că vor pierde în cele din urmă bătălia cu USL, reprezentanţii PDL au ieşit imediat la atac. Şi cum ar fi putut face acest lucru decât prin a acuza actualul Guvern că pregăteşte fraudarea listelor electorale permanente şi că pregătesc o serie de acţiuni de dezinformare a CCR. Vicepreşedintele PDL Cristian Boureanu a declarat ieri că democrat liberalii au pregătit o plângere penală împotriva premierului Victor Ponta şi a miniştrilor Radu Stroe şi Mircea Duşa. “Este inadmisibil ca după ce toate structurile statului român au certificat prin date publice că avem în jur de 18.300.000 de români pe listele electorale, astăzi să se încerce, prin fals, reducerea acestui număr”, a declarat Boureanu. Ceea ce a uitat Boureanu să spună ieri în conferinţa de presă susţinută la sediul PDL este faptul că în aprilie, atât el cât şi alţi colegi din conducerea PDL susţineau sus şi tare că populaţia României a scăzut şi că numărul celor cu drept de vot este de asemenea în scădere. Acesta a fost argumentul pedeliştilor când au atacat la CCR legea uninominalului pur. Dar cum ar putea pedeliştii să aducă acum în discuţie acele argumente?

DOCUMENTE PENTRU CCR CCR a modificat din nou termenul de analiză a listelor electorale actualizate, la solicitarea preşedintelui suspendat, Traian Băsescu. Întrucât cele mai controversate decizii ale CCR se iau de obicei în stilul românesc, cu cinci voturi contra patru, preşedintele interimar al României, Crin Antonescu, a declarat că nimeni nu va accepta ca judecătorii CCR să invalideze astfel referendumul de demitere a lui Traian Băsescu, el precizând că legea obligă ca decizia să fie luată cu şase voturi la trei. În acelaşi timp, premierul Victor Ponta a declarat pentru jurnaliştii de la Wall Street Journal că îndeamnă CCR să ia rapid o decizie privind validarea sau invalidarea referendumului, pentru a se depăşi perioada de instabilitate politică care are efecte în plan economic. Decizia va putea fi luată imediat ce datele actualizate vor ajunge la CCR. Ministrul Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa, a declarat, sâmbătă, că acţiunea de strângere a datelor din teritoriu necesare pentru documentele cerute de CCR, în legătură cu referendumul, va continua până luni, când se speră că aceasta va fi finalizată. Duşa a mai spus că, tot luni, ar urma să fie redactate respectivele documente, în urma centralizării informaţiilor privind listele electorale permanente. “Noi o să prezentăm CCR o situaţie pe categorii de persoane care trebuie radiate, că or fi persoane decedate, că or fi persoane care şi-au schimbat domiciliul, că sunt persoane care şi-au pierdut drepturile electorale, şi CCR va aprecia dacă aceste informaţii îi sunt de folos sau nu. Nu-i radiem din listele electorale. Cred că Boureanu s-a trezit vorbind. În liste trebuia să opereze cei abilitaţi de lege, nu Ministerul de Interne, nu prefecturile, ci primarii şi cei de la oficiile de stare civilă care trebuiau să transmită certificatele de deces, de naştere, de căsătorie către evidenţa informatizată”, a declarat Mircea Duşa.