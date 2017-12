ACU Arad a cîştigat Cupa “Hagi“ la fotbal

Cea de-a doua ediţie a Cupei “Hagi“ la fotbal, întrecere rezervată copiilor cu vîrste între 10-12 ani şi inclusă în calendarul FRF, fiind Campionatul Naţional al Juniorilor E, a fost cîştigată, ieri, de formaţia ACU Arad, învingătoare cu 2-0 (0-0) în finala cu LPS Banatul Timişoara. Disputată pe terenul “Voinţa“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“, partida a fost echilibrată în prima repriză, fără multe ocazii mari de gol dar în care cei prezenţi au putut admira mai mulţi jucători de la ambele formaţii, pentru determinarea cu care s-a luptat pentru fiecare minge, combinaţiile precise şi nu în ultimul rînd pentru o foarte bună tehnicitate arătată de jucători. Timişoara putea intra la pauză în avantaj, însă în ultimul minut al reprizei a trimis mingea în bară... Ocazia rarisimă s-a răzbunat şi cel mai bun jucător al turneului, Emanuel Vasi, a deschis scorul pentru ACU Arad. Al doilea gol al finalei a venit în ultimul minut al întîlnirii, golgeterul David Popa înscriind după ce a scăpat singur cu portarul advers. Victorie meritată a Aradului, formaţie care a impresioant cel mai mult de-a lungul turneului şi care la final a sărbătorit cu urale cucerirea titlului de campioană. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Steaua Bucureşti, echipă care a zdrobit în finala mică, scor 5-0, pe Kinder Sîngeorgiu de Mureş.

La final, iniţiatorul şi organizatorul acestei competiţii, Gheorghe Hagi, s-a declarat încîntat de evoluţiile copiilor, precizînd că este nevoie de cît mai multe întreceri de acest gen. “Cu cît mai multe competiţii de acest gen, cu atît mai mult va creşte fotbalul românesc. S-a văzut cu cîtă bucurie au jucat fotbal aceşti copii şi de aceea trebuie pe viitor să le oferim cît mai mult. Mă simt foarte bine lîngă copii, i-am văzut pe unii fericiţi, pe alţii plîngînd, dar şi eu am plîns cînd eram ca ei şi am pierdut primul trofeu. Apoi am cîştigat...“, a spus Hagi. Directorul turneului, Paul Peniu, a considerat că nu au fost minusuri la această competiţie: “Nu cred că pot exista minusuri cînd încerci să faci lucruri cît mai bune pentru copii. Am o mare satisfacţie să văd aceşti copii cum luptă pentru a învinge, iar la acest nivel se poate vedea cel mai pur fotbal“, a spus Peniu. Proaspăt campion de juniori E, Emanual Vasi, era foarte fericit. “Sînt foarte emoţionat, este o bucurie de nedescris pentru mine. Del Piero este jucătorul meu preferat iar Juventus este formaţia cu care ţin. Cred că la Arad este nevoie de mult talent dar şi de multă muncă pentru a putea avea în viitor o nouă mare echipă“, a spus cu maturitate micuţul fotbalist. Antrenorul celor de la Arad, Cristian Păcurar, consideră că acest succes obligă la şi mai multă muncă: “O bucurie mare, un succes ce ne dă speranţe pentru viitor, dar care ne impune şi mai multă muncă şi seriozitate. Aceşti copii sper să formeze în viitor, împreună cu alţi jucători talentaţi, o nouă echipă mare a Aradului“. Pentru ACU Arad la acest turneu au evoluat următorii jucători: Bogdan Iacob, Marius Nica, Mădălin Moza, Victor Prumă, David Popa, Raul Nedea, Denis Man, Emanuel Vasi, Dacian Zrenţan, Sergiu Bobeiciuc, Andrei Sold, Darius Covaci, David Petrache şi Bruno Vasiu. Finalele de ieri au fost arbitrate de constănţenii Vasilică Tudor şi Gelu Dimaca.

Premiile acordate:

Locul 1 - ACU Arad: trofeul acordat campioanei, un cantonament de zece zile în România, o excursie cu Gheorghe Hagi la un meci de Liga Campionilor; locul 2 - LPS Timişoara: un cantonament de zece zile în România; locul 3 - Steaua Bucureşti: un cantonament de şapte zile în România. Echipele clasate pe locurile 1-4 au primit diplome, medalii, cîte zece mingi, iar fiecare jucător, antrenorul şi delegatul echipei au primit cîte două DVD-uri cu vol. 1 şi 2 din colecţia “Hagi“. Jucătorii primelor trei formaţii au primit şi cîte un rucsac. Au mai fost acordate cinci premii speciale - cel mai bun antrenor: Cristian Păcurar (ACU Arad) - un trening şi o diplomă; cel mai bun portar: Ionuţ Radu (Steaua) - un trofeu, o minge cu semnătura lui Gheorghe Hagi şi o diplomă; cel mai bun jucător: Emanuel Vasi (ACU Arad) - un trofeu şi o minge cu semnătura lui Hagi; cel mai tehnic jucător: Sebastian Mailat (Timişoara) - minge cu semnătura lui Hagi şi diplomă; golgeterul turneului: David Popa (Arad) - 6 goluri - o minge cu semnătura lui Hagi. Premierile au fost făcute de Gheorghe Hagi, Elena Frîncu (director DSJ), Vasile Mihu (preşedinte AJ Fotbal), Paul Peniu (directorul turneului), Ştefan Petcu (antrenor Academia “Gheorghe Hagi“).