Acum e permisă parcarea în stația de autobuz?

09:18:26 / 26 Ianuarie 2017

parcarea din statia de autobuz 44

Stimate domn sau stimata doamna, daca tot ati fotografiat statia cu pricina, ar fi trebuit sa fotografiati aceeasi statie de autobuz in acele zile cu ninsoare abundenta, in care masinile de deszapezire au intarziat considerabil sa isi faca datoria si trecerile de pietoni din aceeasi intersectie blocate de mormanele de zapada. Unde ati fost atunci? Daca ati fi in cunostinta de cauza, masinile au fost parcate neregulamentar din cauza nametilor de zapada create de masinile de deszapezire care au blocat accesul la controversata parcare dintre blocuri. Ar fi minunat sa vizitati zona dintre blocurile vizate de dumneavoastra si sa imortalizati parcarea, poate si nr de inmatriculare ale autoturismelor. Si poate asa va veti da singura/ singur un raspuns. Si incet incet veti deveni poate colaborator al ziarului Telegraf. Sunt multe situatiile care nu sunt conforme cu legea, insa nu cred ca v-ati ales bine momentul pentru exemplificare (zapada in cantitate foarte mare care a blocat locuri posibile de parcare, situatie de care Primaria e "cam" vinovata).