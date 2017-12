Acum este momentul să vă cumpărați vacanțele de Revelion!

O vorbă românească spune că omul gospodar își face iarna car și vara sanie, așa că, dacă vă doriți să profitați de reduceri și de prețuri mai bune la cazare, ar trebui să gândiți de pe acum unde vreți să petreceți Revelionul 2015. Fie că vă doriți să întâmpinați noul an în Europa sau într-un circuit către o destinație exotică ori sunteți în căutarea unei vacanțe în România, agențiile de turism au deja oferte pregătite pentru orice buget. Astfel, pe site-ul www.trip-tour.ro puteți găsi vacanțe de patru zile cu avionul în capitalele europene, la hoteluri de 3 sau 4 stele, la prețuri pornind de la 399 de euro pentru o persoană. Dacă vreți să petreceți Revelionul la Barcelona sau la Praga veți plăti 399 de euro, iar pentru patru zile la Paris veți scoate din buzunar 425 de euro/persoană. Un sejur de patru nopți la Istanbul costă, în această perioadă, 365 de euro/persoană. Prețuri mai mici pentru pachete de Revelion găsiți dacă preferați să călătoriți cu autocarul. De exemplu, agenția Paralela 45 a pregătit pentru perioada sfârșitului de an oferte de vacanță pentru 4 nopți în Istanbul, la un hotel de 4 stele, și transport cu autocarul, la 249 de euro/persoană. La aceeași agenție, pentru 8 zile la Atena, la un hotel de 3 stele, și transport cu autocarul, o persoană va plăti 315 euro. Pe site-ul www.infoturism.ro găsiți sejururi de Revelion convenabile pentru destinații în UE. Astfel, pentru patru zile în Sicilia la sfârșit de an, un turist va plăti, la un hotel de 2 stele, 269 de euro, iar pentru un sejur de 5 zile în Malaga, la un hotel de 3 stele - 269 de euro. Pe același site, cei în căutare de vacanțe pentru perioada Revelionului pot găsi pachete convenabile pentru patru nopți în Bruxelles la hotel de 4 stele care costă 262 de euro. Oferte bune găsiți în această perioadă și dacă vă doriți să petreceți revelionul într-o destinație exotică. Un circuit de 13 zile în Thailanda, Bangkok și plaja Hua Hin costă, pe site-ul www.eturia.ro, 1.720 de euro/persoană, preț care include biletul de avion, cazare la hoteluri de 4 stele și vizitele care sunt programate. Pe același site găsiți vacanțe de 9 zile în China, care cuprind vizite la Beijing, Orașul Interzis, Marele Zid Chinezesc, Xian, Shanghai, cazare la hoteluri de 4 stele la prețuri pornind de la 1.450 de euro (zbor, taxe de aeroport și asigurare incluse).

OFERTE PENTRU REVELION ÎN ȚARĂ În România, găsiți oferte de Revelion la prețuri pornind de la 140 de lei /noapte /persoană în zona Maramureșului, pentru minimum 4 nopți, la pensiuni și vile. Un sejur în zona Sibiului costă, în funcție de pensiune, în jur de 80 - 100 de lei/noapte/persoană. În aceeași regiune găsiți și pachete complete, care cuprind trei nopți de cazare și masa festivă la prețuri pornind de la 255 de euro sau 1.200 de lei.