Acuzații noi aduse familiei prezidențiale de Izaura şi Bercea Mondial

18:52:03 / 24 Septembrie 2014

tiganie

M-am saturat de articole si de reportaje cu Bercea si neamul lui. Daca voi, daca noi romanii avem incredere in ceea ce spun tiganii, sa ma ierte Dumnezeu ca suntem un popor pierdut. Parca nu stiti ce sunt in stare tiganii? Nu ati invatat ca aceasta natie este in stare sa omoare un om si sa spuna ca tu,eu,el(adica altcineva) a omorat acel om? Fratele lui Basescu a gresit ca s-a inhaitat cu asemenea panarame dar gata,Nu mai faceti vedete din aceasta natie care ne-a facut de rusine in toata lumea. Of, Doamne! Unde esti tu Antonescule?