Acuzat de act sexual cu minoră, eliberat provizoriu

Alexe Iarnă, de 54 ani, din Constanţa, arestat la jumătatea lunii octombrie pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu o adolescentă de 14 ani, a fost, ieri, eliberat provizoriu sub control judiciar de Tribunalul Constanţa. Decizia nu este definitivă. Bărbatul este cercetat de procurorii DIICOT Constanţa, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a declinat cauza în care Iarnă este acuzat alături de Victor Peicu, de 61 ani, că a întreţinut relaţii sexuale contra cost cu adolescenta de 14 ani. În acelaşi dosar sunt anchetaţi şi Stela Akar, de 41 ani, mama fetei şi concubinul femeii, Gabriel Stoicescu, de 37 ani, acuzaţi că, timp de un an, au obligat-o pe minoră să aibă relaţii sexuale cu aproape 100 de bărbaţi, din Constanţa şi din Năvodari. Anchetatorii au stabilit că atât mama, cât şi bunica fetei, care practicau prostituţia, îşi întrebau clienţii, la sfârşitul întâlnirilor, dacă nu vor să întreţină raporturi sexuale şi cu adolescenta de 14 ani, specificând şi gradul de rudenie existent între ele şi copilă. Clienţii erau găsiţi şi de concubinul mamei, care plăteau între 100 şi 150 de lei pentru o partidă de sex cu fata. Stela Akar şi Gabriel Stoicescu au fost prinşi în flagrant pe 23 octombrie, în zona Satului de Vacanţă. Mama i-a cerut investigatorului sub acoperire 60 de lei pentru a întreţine raporturi sexuale cu fata, iar după ce aceasta a primit banii, atât ea cât şi concubinul, care se afla în zonă, au fost reţinuţi. Cei doi au fost arestaţi pentru trafic de minori, iar clienţii fetei, Alexe Iarnă şi Victor Peicu au ajuns după gratii pentru act sexual cu minoră.