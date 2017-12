Acuzat de contaminarea Nurofen-ului

Suspectul în cazul de presupus sabotaj al cutiilor de Nurofen Plus, de luna trecută, în Marea Britanie, a fost pus sub acuzare sâmbătă, a anunţat poliţia într-un comunicat. Este vorba despre Christopher McGuire, de 33 de ani, şomer şi fără domiciliu fix. El a fost arestat cu o zi înainte la Bromley, în sudul Londrei, potrivit Scotland Yard. El va trebui să răspundă azi în faţa tribunalului, fiind acuzat de \"contaminarea mărfurilor\" şi administrare de substanţe nocive, arată comunicatul. Reamintim că grupul britanic Reckitt Benckiser care fabrică medicamentele Nurofen Plus, suspectând un sabotaj, a fost nevoit să retragă, la sfârşitul lui august, pastilele depe piaţa britanică după ce a descoperit medicamente antipsihotice şi antiepileptice introduse în cutii de Nurofen Plus. Compania a estimat la momentul respectiv că 250.000 de cutii de Nurofen Plus se aflau în circulaţie pe pieţele britanice.