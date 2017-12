Acuzat de şantaj, eliberat

Regep Osman, de 47 ani, din Năvodari, arestat pentru că a şantajat un bărbat şi l-a ameninţat că îi răpeşte copilul de nouă ani, a cerut, vineri, judecătorilor Tribunalului Constanţa, să îl elibereze. El a atacat cu recurs decizia de arestare preventivă, susţinând că are o familie numeroasă, care depinde financiar de el şi nu o poate lăsa de izbelişte. „Am şase copii, dintre care unul este handicapat şi pe toţi îi întreţin eu. Muncesc cu ziua în agricultură şi în construcţii...”, a susţinut Osman. Bărbatul a recunoscut că l-a ameninţat pe prietenul său, Costel Turbulete, de 42 ani, din Năvodari, însă a adăugat că niciodată nu a intenţionat să îi facă rău. „Nu am vrut decât să îmi recuperez banii pe care îi împrumutasem. În iunie i-am dat 1.000 de lei, pe care trebuia să mi-i restituie până la sfârşitul lunii. Apoi i-am mai dat 400 de lei ca să îmi zugrăvească locuinţa, dar nu a terminat lucrarea, aşa că îmi vroiam banii înapoi. În aceste condiţii, suma pe care o aveam de recuperat s-a ridicat la 1.400 de lei. Nu i-am cerut niciodată dobândă. Am greşit că l-am ameninţat”, a declarat Regep Osman în faţa instanţei. El a adăugat că ameninţările l-au vizat numai pe Costel Turbulete şi nicidecum pe copilul acestuia în vârstă de nouă ani. După deliberări, instanţa a decis eliberarea suspectului, înlocuind măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Amintim că, pe 17 iulie, Osman a fost prins în flagrant, la intersecţia străzilor Plopilor şi Recoltei, din Năvodari, la scurt timp după ce primea 1.400 de lei de la Turbulete.