Acuzaţi de lipsire de libertate, dau vina unii pe alţii

Trei tineri din judeţul Tulcea, care au ajuns în spatele gratiilor după ce au tîlhărit, la începutul lunii septembrie, un bărbat din Năvodari, căruia i-au furat maşina, ameninţîndu-l cu un pistol şi cu un cuţit, au formulat recurs împotriva arestării lor preventive. Stelian Sorin Cărţună, de 21 ani, Constantin Popa, de 21 ani, şi Adriana Micu Manole, de 17 ani, au apărut în faţa instanţei foarte spăşiţi, cerînd să fie anchetaţi în libertate. Cărţună nu a vrut să mai dea nici o declaraţie, în vreme ce Popa şi Manole s-au aliat împotriva complicelui lor şi au susţinut că l-au ajutat pe acesta de frică. „Am fost de acord cu ceea ce voia să facă Cărţună, dar am sperat că e o glumă şi că nu se va întîmpla nimic. Eu am condus maşina furată şi nu l-am denunţat pe Cărţună imediat de teamă că mi-ar putea face rău”, a spus Constantin Popa. Adriana Micu Manole, prietena lui Cărţună, le-a cerut judecătorilor să fie eliberată din arest: „Sînt elevă în clasa a XI-a şi vreau să îmi continui studiile, să îmi ajut mama care este nevăzătoare şi care depinde de mine”. Fata a susţinut că totul a fost o acţiune spontană, că ştia despre Cărţună că are o armă şi un cuţit şi că a acceptat să meargă cu prietenul ei de frica lui, dar şi pentru că îl iubea: „Tot timpul am încercat să îl ajutăm pe bărbatul sechestrat, i-am deschis şi portbagajul să respire, am încercat şi eu şi Popa să îl ajutăm să se întoarcă acasă la familia lui. Însă am mers mai departe de teamă că vom fi răniţi”, a adăugat Adriana Micu Manole. Avocaţii celor trei au solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, dar pe care judecătorii au respins-o ca fiind nefondată.

Răpit, sechestrat şi abandonat pe cîmp

Potrivit anchetatorilor, pe data de 31 august, Lucian Purice, de 39 de ani, din Năvodari, a mers la oborul săptămînal din Constanţa, pentru a-şi vinde autoturismul marca BMW. În timp ce aştepta, o tînără şi un bărbat au intrat în vorbă cu el, arătîndu-se interesaţi de achiziţionarea maşinii. După ce s-au urcat la bordul autoturismului şi au discutat despre preţ, cei doi i-au spus lui Lucian Purice că sînt mulţumiţi şi că vor să ducă a doua zi BMW-ul la un service auto, pentru cîteva teste. A doua zi, pe 1 septembrie, în jurul prînzului, Lucian Purice s-a întîlnit cu cei doi cumpărători, care au venit însoţiţi de un alt tînăr, care i-a spus că vrea să probeze maşina în trafic şi i-a sugerat să facă o plimbare pînă la Nazarcea. De bună credinţă, Lucian Purice a acceptat. La intersecţia Drumului Naţional 2 A cu drumul care duce către Nazarcea, unul dintre cumpărători, Constantin Popa, de 21 de ani, s-a urcat la volanul autoturismului şi a pornit către Nazarcea, cu Lucian Purice pe scaunul din dreapta şoferului. După ce a parcurs o porţiune din drum, individul a oprit maşina, iar în secunda următoare, Adriana Micu Manole şi Stelian Cărţună l-au ameninţat pe proprietar cu un pistol şi cu un cuţit, încătuşîndu-l. După ce au ajuns pe un teren viran din apropierea comunei Nazarcea, cei trei hoţi l-au obligat pe Lucian Purice să coboare din maşină şi l-au urcat în portbagajul BMW-ului, după care au plecat la drum. Au condus pînă tîrziu în noapte şi, la un moment dat, şi-au abandonat victima pe un cîmp din apropierea localităţii dîmboviţene Titu, autorii continuîndu-şi drumul. În maşina lui Lucian Purice se aflau toate documentele proprietarului, un telefon mobil şi mai multe carduri pentru care tîlharii i-au cerut victimei codurile şi ulterior au retras toţi banii de pe ele, respectiv 350 lei. Purice a fost găsit pe cîmp de un localnic şi ajutat să ajungă la postul de poliţie. După aproape trei săptămîni de anchetă, lucrătorii Secţiei 2 Poliţie şi cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) au reuşit să dea de urma celor trei suspecţi - Stelian Cărţună, Constantin Popa, ambii din satul tulcean Camena, şi Adriana Micu Manole, din Babadag. În urma unor descinderi domiciliare, oamenii legii au găsit în locuinţele acestora actele victimei, autoturismul, pistolul cu gaze şi cătuşele folosite pentru comiterea tîlhăriei. Prejudiciul, estimat la 34.000 de lei, a fost recuperat în proporţie de 90%. Cei trei suspecţi sînt cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de tîlhărie şi lipsire de libertate.