Acuzaţi de un „tun” bancar de 700.000 euro, liberi!

Recursul declarat de procurorii DIICOT Constanţa împotriva deciziei Tribunalului de a-i lăsa liberi pe cinci indivizi suspectaţi de comiterea unei fraude bancare de 700.000 de euro a fost respins de judecători. Ovidiu Pleşoianu, Ştefan Dumitriu, Veronica Slăvilă, Cătălin Teodor Băleanu şi Niculae Zanfir au cerut, prin intermediul avocaţilor angajaţi, lăsarea lor în libertate întrucât au familii de întreţinut. Singurii prezenţi în faţa instanţei de recurs au fost Slăvilă, Băleanu şi Zanfir, în vreme ce Pleşoianu şi Dumitriu nu au fost găsiţi la adresele indicate în timpul anchetei. Potrivit anchetatorilor, pe 8 iunie, în jurul orelor 11.00, Ştefan Dumitriu şi Ovidiu Pleşoianu, ambii din Bucureşti, au fost prinşi în flagrant, în timp ce retrăgeau, în mod ilicit, 690.000 de euro din conturile unei persoane fizice, Ion Şerban, de la o sucursală BRD, din Constanţa. Oamenii legii spun că cei doi s-ar fi folosit de documente de identitate false pentru a-şi pune în aplicare planul, încercând să scoată banii prin intermediul mai multor agenţii bancare BRD din ţară. De fiecare dată au abandonat planul întrucât nu s-au înţeles asupra modului de împărţire a banilor. Procurorii susţin că Dumitriu şi Pleşoianu ar fi capii afacerii, restul fiind racolaţi cu scopul de a-i ajuta să găsească persoane cu conturi bancare „grase”, pe care să le golească. Băleanu este acuzat că a falsificat buletinul lui Ion Şerban, victima cu 800.000 euro în cont, pe care intenţionau să o lase fără 690.000 de euro, pe care a aplicat poza lui Dumitriu. După ce Pleşoianu şi Dumitriu au fost prinşi, poliţiştii au găsit asupra unuia dintre ei un pistol cu patru cartuşe de război, de calibrul 9 mm. În plus, oamenii legii au descoperit că numerele de înmatriculare ale autoturismului folosit de cei doi erau false. După o jumătate de oră de la flagrant, anchetatorii au reţinut şi restul grupului acuzat că a pus la cale „tunul” bancar: Cătălin Teodor Băleanu, Veronica Slăvilă şi Niculae Zanfir, toţi din Bucureşti. Cei cinci sunt cercetaţi în libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de înşelăciune, fals de înscrisuri sub semnătura privată, fals privind identitatea şi constituire de grup infracţional organizat.