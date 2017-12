Acuzație de plagiat ce vizează noul album al lui Roger Waters

Un tribunal din Milano a oprit de la vânzare noul album al fondatorului Pink Floyd, Roger Waters, 'Is this the Life We Really Want?', după presupusa plagiere pe coperta acestuia a tiparului folosit de scriitorul și pictor italian, Emilio Isgro, relatează EFE. Silvia Giani, judecătoarea secției specializate în drepturi de autor a tribunalului milanez, a blocat difuzarea coperții, textele și eticheta albumului, în urma acuzației de plagiat a stilului lui Isgro, au informat marți mass-media italiene. Justiția italiană a răspuns astfel acuzațiilor artistului italian, în vârstă de 79 de ani, considerând că pe coperta albumului "este reprodus literalmente modul său personal de exprimare". "Is this the Life We Really Want?" a fost lansat la 2 iunie anul acesta și este primul album de muzică rock pe care Roger Waters îl scoate pe piață după 25 de ani. Titlul albumului, "Is this the Life We Really Want?", este întrezărit printre ștersături în mijlocul unei pagini de carte, copiind tiparul care l-a făcut celebru pe Emilio Isgro, în 1964. Vânzarea albumului a fost blocată inițial la 16 iunie, însă după zece zile decizia a fost suspendată pentru a favoriza o negociere între cele două părți.