Acuzaţii de hărţuire sexuală la Teatrul “Oleg Danovski” din Constanţa

Mai mulţi angajaţi ai Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa au transmis recent o scrisoare către ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, în care vorbesc despre umilințele, și abuzurile la care sunt supuși.

Ţintele acuzaţiilor sunt coregraful Horaţiu Cherecheş, soţia acestuia, directorul direcţiei de balet din cadrul instituţiei, Monica Cherecheş, dar şi managerul Daniela Vlădescu.

Redămscrisoarea angajaţilor nemulţumiţi:

Stimate Domnule Ministru,

Vrem să vă aducem la cunoștință situația gravă din cadrul companiei de balet a Teatrului Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” Constanța, situație reală, văzută și trăită de câțiva membri ai companiei de balet și nu cea expusă probabil de către șefii noștrii, respectiv doamna manager general Daniela Vlădescu și doamna director a companiei de balet Cherecheș Monica.

Chiar dacă în prezentarea noastră vom folosi și numele unor colegi care nu mai sunt angajați ai acestei instituții, Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski” Constanța, aceștia pot fi întrebați și pot confirma (sau nu) cele relatate de noi.

Vrem să credem că, după atâția ani în care totul a fost mușamalizat, acest memoriu nu va avea repercusiuni asupra noastră, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când am încercat să ne expunem și să ne susținem punctul nostru de vedere.

Menționăm că situația este cunoscută de doamna Daniela Vlădescu – manager general, încă din anul 2012, și mușamalizată, ascunsă, încercând de fiecare dată să ne găsească tot pe noi vinovați. Imediat ce a fost instalată pe funcția de conducere doamna Cherecheș Monica, soțul dânsei, Cherecheș Horațiu, profitând de funcția soției, a început avansurile sexuale asupra balerinelor și vai de cele ce nu voiau să dea curs avansurilor domnului Horațiu Cherecheș, erau amenințate cu concedierea, persecutate, înghesuite fizic prin vreun colț de culisă, lovite, unele chiar bătute.

În umilințe, certuri, hărțuiri sexuale, bătăi, răzbunări, persecuții și persiflări se desfășoară activitatea în compania de balet a teatrului pe care din păcate noi, membrii companiei de balet, trebuie să-l numim “locul de muncă”!

Unei balerine de la Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski” Constanțai s-a cerut de către domnul Cherecheș, citez “dacă vrei să-ți dau derogare trebuie să stai goală la mine acasă în poante, vreau să te... și pe tine și pe Monica”.

Menționăm că tot aceleasi balerine i s-a “fabricat” o comisie de disciplină, în cele din urmă,tot dumneaei fiind cea care a suportat în repetate rânduri injuriile domnilor Cherecheș Horațiu și Mihaiu Adrian (acolitul acestuia).

Alta balerina a fost agresată fizic de către domnul Cherecheș Horațiu, hărțuită sexual și umilită, fiind pusă să danseze în chiloți, filmată și postată pe Facebook, pe motiv că e grasă.

Din decembrie 2013, ca urmare a abuzurilor, umilințelor, persecuțiilor și hărțuirilor, un număr important de angajați ai teatrului și-au dat demisia. Practic demisiile au “curs pe bandă rulantă”începând cu: Lintzmaier Mihaela - solist, după 23 de ani de muncă, Eliza Maxim - solist, Sergiu Dan - solist, Delia Luca - solist, Claudiu Dan - colaborator, Alexandru Ducan și alții, oameni care au fost de bază în acest teatru și au fost nevoiți să plece.

Sayaka Tanno, Saki Koda, Yuria Soeta, Kanoko Suzuki, o parte dintre colegele noastre (cetățeni japonezi), venite în România, la Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski” Constanța, cu scopul nobil de a-și face meseria, au suferit și suferă la rândul lor avansurile și persecuțiile domnului și doamnei Cherecheș. Menționăm că Sayaka Tanno, Saki Koda, Kanoko Suzuki au și plecat din teatru pe motivele menționate mai sus.

Referitor la turneele susținute în Germania de-a lungul anilor menționăm următoarele: în ceilalți ani (când teatrul de balet era condus de familia Danovschi) se întocmea un contract individual pentru fiecare balerin, cu prezentare transparentă și legală privind documentația; în prezent această “practică” nu mai există, nimeni nu mai știe exact valoarea diurnei ce urmează a fi primită.

Au fost cazuri când balerinii au fost obligați de soții Cherecheș să facă deplasarea în Germania; în caz contrar, cei ce refuzau turneul, din motive obiective (familii monoparentale, probleme de sănătate), erau forțați să-și ia concediu fără plata. De asemenea, au fost cazuri în care diurna pe teritoriul Germaniei nu a fost nici măcar plătită și aici vă expunem cazul colegului nostru Basarabeanu, care în urma unui accident vascular cerebral, a fost abandonat într-un spital din Germania și lăsat fără bani de diurnă.

Tot în turneul din Germania eram puși să semnăm state de plată improvizate, neștampilate, despre care doamna Cherecheș Monica ne spunea că reprezintă impozitul pe care, prin firma Konzertdirektion Landgraf, trebuia să-l plătim statului german; este vorba de sume importante de bani, luate de la noi, an de an, turneu după turneu.

Pe lângă faptul că a agresat-o fizic pe doamna Iordache Petronela, în turneul din Germania, domnul Cherecheș a mai agresat-o grav și pe doamna Mihaela Avram, colega noastră (ieșită la pensie), pe motiv că și-a permis să aibă o discuție în contradictoriu cu soția dânsului și să nu fie de acord cu punctul de vedere al direcțiunii. Mai mult de atât, menționăm că doamna Mihaela Avram suferea de o boală mintală cronică (schizofrenie).

Cea mai proaspătă agresivitate fizică (lovire, injurii, amenințare, persiflare) a fost asupra colegului nostru Răuț Ștefan, pe motiv că acesta “și-a permis să poarte mască sanitară în timpul desfășurării spectacolului Prinț și Cerșetor” – premieră ce a avut loc pe data de 13 iunie 2021. Acestea sunt doar o mică parte a evenimentelor ce stau la baza revoltei noastre, multe au fost uitate, multe nu au fost spuse de frică.

În consecință, ne dorim prezența Corpului de Control în instituția la care noi lucrăm – Teatrul Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” Constanța, pentru investigații privind situația tensionată în care ne desfășurăm activitatea și care, din punctul nostru de vedere nu mai poate continua. De asemenea, ne dorim un audit financiar legat de banii din turneu și nu numai. Mai menționăm că domnul Cherecheș Horațiu abuza de faptul că fratele lui lucrează înMinisterul Culturii, amenintadu-și victimele astfel: “am un frate care lucrează la Ministerul Culturii și dacă pleci de aici nu te vei mai putea angaja în altă parte aici în România”.Asa cum a fost amenintata colega noastra japoneza Sayaka Tanno,care a venit plangand in cabina si a intrebat colegele daca este adevarat ca fratele domnului Horatiu Chereches lucreaza in cadru ministerului Cuturii, fiind amenintata de catre acesta,pentru ca nu raspundea avansurilor lui. De asemenea in anul 2019 cand a fost dat spectacol matineu cu Craiasa Zapezii, dupa terminarea spectacolului domnul Horatiu Chereches a fost surprins cand incerca sa o sarute in foaierul teatrului pe Sayaka Tanno, care se lupta sa ii intoarca obrazul, iar Horatiu Chereches o strangea de mana si o tragea catre el. La baza sesizării noastre către dumneavoastră stau umilințele, persecuțiile, avansurile sexuale, razbunările, bătăile, înșelătoria, aluziile și discriminările. Îi considerăm ca răspunzători de toate acestea pe domnii Cherecheș Horațiu, Cherecheș Monica și Vlădescu Daniela.

De asemenea, în sprijinul celor prezentate mai sus, solicităm acordarea unei audiențe.

Exista o adresa a altei balerine care a fost terorizata de catre Horatiu Chereches ,care mentioneaza ca,si-a dat demisia si a plecat din teatru deoarece era umilita si amenintata de catre Horatiu Chereches daca nu face pozitia 69. Acest lucru s-a intamplat in anul 2019,si din cauza ca nu i-a raspuns acestuia o umilea in repetate randuri spunandu-i ca e ca o vaca si era scoasa din distrubutia spectacolelor. Psihic a fost afectata de comportamentul denigrator dar si de comportamentul fata de alte fete , pana cand a ajuns sa isi dea demisia din institutie.