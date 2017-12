Acuzații grave la adresa conducerii unui liceu de prestigiu!

22:15:45 / 07 Aprilie 2016

Cristina sau Cristiana Anghel ?

Este necesara precizarea, pentru ca in invatamantul preuniversitar , in functii de conducere , au tot facut tumbe cucoane alienate , aflate la menopauza , lasate de barbati , parasite de prieteni , cu potaile bolnave , care si-au pierdut uzul ratiunii si ca urmare intelegerea profunda a comportamentului adolescentin . Tovarasa asta de la Ovidius , vrea sa sugereze imaginea unui director intransigent , care la doua propozitii ininteligibile cap-coada , pomeneste de regulamentul scolar , de parca asta a supt cucoana , ca sa fie numita pe functie si asta suge neincetat si face , pe langa pozitia capra , la partid si la ISJ Constanta ! Daca se scade nota la purtare unui elev pentru asemenea acuzatie , atunci atat conducerea scolii , cat si consiliul profesoral in ansamblu , unde se afla destui ageamii in ale managementului , se descalifica plenar . Rusine sa va fie ! Ce dracului mai cautati in sistem ?