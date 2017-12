LUAŢI PE SUS. Doi dintre inculpaţii din dosarul „Tona de cocaină”, Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău, au dat, vineri, în instanţă, un supliment de declaraţie, povestind cum au fost luaţi pe sus din Penitenciarul Poarta Albă şi transferaţi în arestul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). „În urmă cu două săptămâni au venit la mine gardienii şi mi-au spus să îmi fac bagajul că plec de la Poarta Albă, fără să mi se dea nicio explicaţie. M-am opus pentru că nu voiam să fac vreo mişcare fără ştirea avocatului, însă am fost luată pe sus şi urcată într-o maşină şi dusă la IGPR. Acolo am fost ameninţată de un bărbat care a zis că este procuror DIICOT, dar nu i-am reţinut numele. Mi-a spus că o să fac puşcărie până la 50 de ani dacă nu dau vina pe Chiribău şi pe Cano şi că ar fi păcat de mine că sunt tânără. Am refuzat să fac vreo declaraţie fără avocatul meu, cu toate că procurorul mi-a comunicat că astfel de întâlniri au loc, de obicei, fără apărător”, a declarat Elena Ramona Cioroabă în faţa instanţei. Celălalt acuzat, Adrian Vasile Chiribău, a povestit şi el cum a fost luat din penitenciar fără nicio explicaţie şi dus la Bucureşti. „La sediul BCCO Bucureşti am fost primit de un colonel pe nume Cucu şi de un alt poliţist, care, timp de patru ore, m-au terminat psihic cu ameninţări de tot felul pentru că refuzam să colaborez cu ei. Mi s-a promis o casă şi o altă identitate dacă spun adevărul despre containerele de la Constanţa. După câteva ore am fost dus la prim-procurorul DIICOT Bucureşti, Codruţ Olaru, care mi-a pus aceleaşi întrebări despre cazul de la Constanţa. În urma refuzului meu de a da vreo declaraţie, Olaru mi-a spus „îţi dau cuvântul meu, 25 de ani o să iei sau o să fii împuşcat”, ceea ce m-a speriat. Aceleaşi ameninţări le primesc şi părinţii mei acasă şi sunt bătrâni şi bolnavi. Sincer, mi-e teamă, nu mă simt în siguranţă la Bucureşti, vreau înapoi la Poarta Albă!”, a afirmat Chiribău.

LĂMURIRI DE LA IGPR. Uimită de cele auzite, judecătorul Doina Drăguinea, cea care judecă acest caz, a decis să emită o adresă către IGPR pentru a comunica în ce bază legală au fost transferaţi cei doi din penitenciarul în care erau închişi, fără aprobarea judecătorului sau instanţei constănţene. Magistratul a afirmat că legea interzice acest lucru în condiţiile în care acuzaţii au fost demult trimişi în judecată şi poliţiştii sau procurorii nu mai au nicio competenţă în cazurile care au ajuns deja pe rolul instanţei. Am încercat să luăm legătura cu procurorul şef al DIICOT, dar nu am reuşit să obţinem un punct de vedere oficial al acestuia, secretara lui Codruţ Olaru comunicându-ne că şeful ei este într-o şedinţă, iar purtătoarea de cuvânt a DIIICOT Bucureşti nu a răspuns la telefon.

REAUDIAT. Iulian Teşeleanu, şeful Biroului Vamal Constanţa-Sud Agigea, a fost reaudiat ca martor în acest dosar, întrucât prima dată a refuzat să răspundă la întrebările avocaţilor despre modalitatea în care procurorii DIICOT au efectuat controlul celor două containere în care s-a descoperit tona de cocaină. Vineri, el a renunţat la cererea de a fi audiat în şedinţă secretă şi a povestit cum a ajuns să fie implicat în acest caz. „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au scanat containerul şi am văzut că în interiorul balotului de cherestea se observa ceva ca o zonă luminoasă, ceea ce mi-a creat convingerea că este altceva decât marfa declarată!”, a spus Teşeleanu. El a adăugat că i-a sprijinit pe poliţiştii BCCO să îi prindă pe traficanţi şi a fost de faţă la descoperirea calupurilor de cocaină. Reamintim că în acest dosar sunt judecaţi cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit rechizitoriului, afacerea a fost scoasă la iveală, anul trecut, în luna ianuarie, după ce poliţiştii au descoperit într-un container care venea din Brazilia, ascunsă în baloţi de lemn de cedru, cantitatea de peste 1,2 tone de cocaină pură.