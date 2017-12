Acuzaţii retrase

Medicii legişti au dat verdictul în cazul mamei suspectate că şi-a ucis copilul. În urma efectuării necropsiei, aceştia au stabilit că fătul s-a născut mort, aşa că oamenii legii au închis dosarul în care femeia era cercetată. Reamintim că Aurelia Avădănii, în vîrstă de 27 de ani, din satul constănţean Pietreni, era suspectată de poliţişti că şi-ar fi ucis copilul nou născut, aruncîndu-l în latrina din curtea casei. Întreaga poveste a început joia trecută, cînd femeia a ajuns în stare gravă în urgenţa Spitalului Municipal Medgidia, cu dureri de burtă şi hemoragie. În urma consultului, medicii au descoperit că pacienta născuse de curînd, aşa că i-au alertat pe poliţişti. Aurelia Avădănii a susţinut, pe parcursul audierilor, că nu a ştiut că este însărcinată: „Mi s-a făcut foarte rău şi am început să sîngerez. M-am dus la toaletă şi, la un moment dat, am simţit că a căzut ceva. Nu mi-am dat seama ce s-a întîmplat. A doua zi m-am simţit şi mai rău, aşa că sora mea a chemat o ambulanţă, care m-a adus la spital. Eu nu am ştiut că sînt însărcinată”. Potrivit medicilor, femeia era însărcinată în şapte luni. Aurelia Avădănii nu este căsătorită şi nu are copii, iar în urmă cu şase luni s-a despărţit de un bărbat din Pietreni, cu care a avut o relaţie îndelungată şi care ar putea fi tatăl copilului.