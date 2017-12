„Acuzaţiile aduse Paulei Iacob au menirea de a lovi în Arhiepiscopul Tomisului”

Potrivit unor surse din Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), citate de agenţiile de presă, avocata Paula Iacob din cadrul Baroului Bucureşti, fost apărător al familiei Ceauşescu, a colaborat cu fosta poliţie politică din regimul comunist. Colegiul instituţiei a luat, săptămîna trecută, decizia de a trimite Tribunalului Bucureşti o notă de constatare în acest sens. “Colegiul a decis că doamna Paula Iacob, verificată în contextul candidaturii sale pentru Parlament în alegerile din toamna trecută, a colaborat cu Securitatea. Conform legii, CNSAS va trimite nota de constatare la instanţă pentru a fi confirmată”, au declarat surse din Colegiu. Decizia Colegiului a fost luată în şedinţa de joi, 7 mai, la o zi după ce Paula Iacob a participat la conferinţa organizată la Arhiepiscopia Tomisului, iar avocata s-a declarat “contrariată” de hotărîrea CNSAS, susţinînd că nu a dat niciodată vreo notă informativă şi nu a semnat niciodată un angajament cu Securitatea. “Din contră, am avut numai probleme cu Securitatea”, a declarat Paula Iacob. Ea şi-a amintit totuşi că, în urmă cu mai mulţi ani, a fost vizitată acasă de “cineva de la Securitate”, care i-a pus nişte întrebări legate de o călătorie în străinătate din care tocmai se întorsese. Totuşi, Paula Iacob susţine că a fost vorba de o discuţie şi că nu a semnat vreun document. “Aşa erau procedurile atunci. Nu mai ţin minte numele persoanei care a venit la mine, însă ţin minte că nu am semnat niciun document. Totuşi, sînt jurist, aş fi ţinut minte”, a declarat Paula Iacob. Aceasta a mai spus că aşteaptă cu interes procesul în care instanţa va fi chemată să confirme sau să infirme decizia CNSAS, însă consideră că decizia Consiliului este o încercare de a lovi în Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, pe care-l apără în scandalul legat de o posibilă luare de mită. De aceeaşi părere este şi purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, care apreciază că acuzaţiile au apărut la scurt timp de la preluarea cazului de către avocata Paula Iacob. “Într-o primă etapă, s-a lovit în Arhiepiscopul Tomisului, apoi s-au găsit tot mai multe persoane nemulţumite de Prea Înaltul, iar acum este rîndul avocaţilor. Aceste acuzaţii aduse avocatei Paula Iacob fac parte din această campanie de denigrare a Arhiepiscopului Tomisului. Se ştie că Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa şi-a declinat competenţa, însă avocaţii ne-au spus că nu există nicio poziţie din partea instanţei supreme. Nu înţeleg cum de s-a redescoperit acest subiect, însă mă aştept ca, dacă tot am asistat pînă acum la coalizarea tuturor celor care ne vor răul, să fie pînă la urmă şi o unire a forţelor binelui. Am văzut că o parte a presei are probleme cu sfinţii, este posibil ca în curînd să fie o problemă şi în ceea ce îl priveşte pe Dumnezeu”, a declarat preotul Tănăsescu. Acesta susţine că acuzaţiile aduse avocatei Paula Iacob nu schimbă în niciun fel structura echipei de avocaţi care reprezintă Arhiepiscopia Tomisului. “Paula Iacob va apăra în continuare Arhiepiscopia, dar mă aştept ca astfel de atacuri să apară şi în perioada următoare. Este incredibil cît de rapid s-a trecut de la prezentarea unor fapte de către nişte jurnalişti, la un adevărata război personal”, a mai precizat purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului.