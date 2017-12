Acuzațiile procurorilor în dosarul „CMZ“, demontate de martori

Noi elemente importante au apărut în dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ). Asta după audierea fostului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” Viorel Costache și a șefului Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale (SJAN), Virgil Coman. Cei doi au depus mărturie, joi, în fața magistraților de la Curtea de Apel Constanța, după ce, în repetate rânduri, judecătoarea Iulia Cezara Suciu de la Tribunalul Constanța a refuzat să îi audieze, motivând că declarațiile lor nu sunt utile cauzei. În realitate, declarațiile celor doi martori au arătat de ce se temeau procurorii DNA, care, la rândul lor, s-au opus audierii lor. Mai exact, atât Coman, cât și Costache au confirmat că ei înșiși au cerut CJC să pună la dispoziție spații din cadrul clădirii în care funcționează CMZ, pentru amenajarea unui dispecerat integrat 112, respectiv pentru mutarea unui depozit al Arhivelor Naționale. Practic, ei respins acuzațiile procurorilor potrivit cărora Constantinescu a încercat abuziv să restrângă spaţiul ocupat de CMZ.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI CJC, CONFIRMATE Fostul șef al ISU Viorel Costache a explicat în fața instanței că a solicitat CJC să aloce un spațiu din clădirea în care funcționează CMZ pentru înființarea unui dispecerat integrat 112. „Am avut mai multe discuții, în 2009, cu privire la amplasarea acestui dispecerat la ultimul nivel al imobilului în care se află CMZ. În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, condus de prefectul județului Constanța de la acea vreme, Tit-Liviu Brăiloiu, s-a hotărât că acel spațiu reprezintă cea mai bună soluție din punct de vedere tehnic. În urma acestei decizii, eu am trimis o solicitare către CJC pentru a ne repartiza un spațiu în clădirea respectivă”, a declarat Costache. La rândul său, șeful SJAN Constanța, Virgil Coman, a confirmat faptul că el însuși a cerut mutarea unor depozite cu documente în sediul CMZ. „Problema spațiilor în care sunt depozitate arhivele s-a acutizat în 2007, când imobilul din strada Cibinului, în care depozitam o parte dintre documente, a fost retrocedat. În acel moment, am solicitat CJC, Prefecturii și chiar conducerii centrale a Arhivelor Naționale să ne ajute să găsim noi spații pentru documente. Eu însumi am propus mutarea arhivelor în clădirea în care funcționează CMZ. Imobilul se află în apropierea Bibliotecii Județene, a Inspectoratului Teritorial de Muncă și a Casei Județene de Pensii, iar cei mai mulți oameni care ne solicită documente au nevoie de acte fie pentru reconstituirea vechimii în muncă, fie pentru documentare. Consider că oamenilor le-ar fi fost mai ușor dacă aveam arhivele în acel imobil”, a spus Coman. El a precizat că, la momentul respectiv, a propus chiar ca CMZ să se mute fie în sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, fie în actualul sediu al SJAN, știind că CMZ își restrânsese activitatea din 2007, de când efectuarea stagiului militar nu mai este obligatorie. Mai mult, Coman a declarat că, în martie 2009, i-a cerut personal lui Constantinescu să aloce un spațiu pentru arhive în clădirea CMZ și că președintele CJC a fost destul de rezervat în această privință. „Pe parcurs, l-am convins pe președintele CJC să ne acorde spațiile respective, după care a fost adoptată hotărârea de Consiliu prin care ni s-au alocat încăperile”, a punctat șeful SJAN.

Tot la termenul de joi, apărătorii lui Constantinescu au cerut suspendarea procesului, din motive medicale. Această solicitare a fost depusă ca urmare a faptului că președintele CJC se află internat în spital și va fi supus unor intervenții chirurgicale, fapt dovedit cu documente medicale. Cererea vine după ce, miercuri, avocații lui Constantinescu au cerut suspendarea judecării dosarului privind finanțările echipelor sportive, din aceleași motive. Totodată, avocații președintelui CJC au invocat noi excepții de neconstituționalitate referitoare la faptul că definiția abuzului în serviciu din lege lasă loc la interpretări. Avocații consideră că fapta de care este acuzat Nicușor Constantinescu nu poate fi decât o contravenție, dat fiind faptul că șeful CJC nu a obținut niciun folos pentru sine. Din acest motiv, apărătorii au cerut sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru reîncadrarea juridică a faptelor incriminate de procurori.

