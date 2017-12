Acuze de fraudă și cereri de demisie, la ”Ovidius”

Pe o ploaie măruntă și deasă, peste 150 de studenți așteptau sâmbătă, 27 septembrie, în fața căminului C1 al Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) încă de la ora 7.00 să înceapă procesul de cazare. Listele cu repartizarea locurilor din cele patru cămine ale ”Ovidius” (C1 și C2 din b-dul Mamaia nr. 124 și Faleză Nord 1 și 2 din zona Pescărie) s-au afișat târziu în noapte (vineri spre sâmbătă). Studenții Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole au aflat ultimii dacă au prins sau nu un loc, listele fiind afișate pe site-ul universității (http://www.univ-ovidius.ro) abia în jurul orei 4.00 dimineața. Din această cauză, unii studenți au preferat să nu mai doarmă deloc, așa că au plecat cu noaptea în cap spre cămine. Sâmbătă la ora 9.00, când a început programul de cazare, pe lista de ordine pe care tinerii o completau își trecuseră numele deja peste 150 de studenți. Știau din anii trecuți care este procedura, dar sperau că totul va merge repede. ”Întâi se plătește taxa, așa că acum așteptăm la coadă la casierie, apoi trebuie să semnăm contractul la administrație și asta înseamnă o altă coadă. Cel mai mult timp se pierde la administrație, de unde primim și cheia de la cameră”, a explicat o studentă din Brăila, care a stat în același cămin și anul trecut.

ORE DE AȘTEPTARE ȘI STUDENȚI NEMULȚUMIȚI După două ore de așteptare, în care foarte puțini studenți au reușit să își ia în primire camerele de cămin, nervii au luat locul entuziasmului, iar holul căminului C1 din b-dul Mamaia nr. 124 era plin de studenți. ”Nu știu de ce durează așa de mult sau ce se întâmplă în biroul administratorului. Cert e că intră câte doi studenți și durează minute bune până ies. Nici nu se mai ține cont de lista pe care am făcut-o”, a spus, revoltată, o tânără din Călărași, care aștepta de la 7.30 în fața căminului. Un alt student s-a resemnat că măcar i s-a permis să aștepte pe holul căminului și nu este nevoit să stea în ploaie. În căminele din Faleză Nord, la orele prânzului, studenții așteptau la coadă în fața administrației, însă tinerii păreau mai relaxați, semn că procesul de cazare se desfășoară bine. ”Nu am primit un loc, dar am depus contestație. Am vorbit cu administratorul și mi-a spus că voi primi un răspuns luni. Eu cred că o să prind, pentru că am stat și anul trecut și nu am avut probleme”, a spus un student de la Facultatea de Litere, din Tulcea.

FRAUDĂ ȘI CERERI DE DEMISIE... Studenții nemulțumiți că nu au prins un loc în cămin din prima etapă de cazări sau nu au primit locul dorit spun că noul sistem de repartizare informatic implementat de universitate fie nu funcționează cum trebuie, fie a fost fraudat. Potrivit unui comunicat al Ligii Studenților, cazarea anumitor studenţi s-a efectuat după media din anul universitar 2012 - 2013 şi nu a anului 2013 - 2014, aşa cum ar fi trebuit să fie normal. ”În sistemul informatic apar studenţi care, deşi sunt din alte localităţi, la mai mult de 40 km distanță, sunt menţionaţi ca fiind constănţeni şi, ca urmare, nu pot primi drept de cazare. De asemenea, au fost cazaţi studenţi care ar trebui să fie pe listele de aşteptare și nu s-a ţinut cont de doleanţele studenţilor care, deşi au prins loc de cazare în acelaşi cămin, nu pot sta împreună în camere. Aceste aspecte se regăsesc la căminele Faleză Nord, coordonate de Iancu Veronica”, potrivit comunicatului. Același comunicat transmite că nu există o procedură prin care studenţii pot face schimb de locuri între cămine, ducând astfel la nemulţumiri ale acestora, precum şi la vânzarea acestor locuri. Președintele Ligii Studenților, George Alexandru Drăgan, a declarat că au existat probleme și privind studenții de etnie rromă, care ar fi trebuit să aibă prioritate la cazare. Cu toate acestea, potrivit lui Drăgan, ei nu erau primiți sâmbătă la cazare. În cele din urmă, problema s-a soluționat și studenții rromi au primit un loc de cămin. Nemulţumiţi, studenții au cerut demisia de onoare a prorectorului pe Relaţii cu studenţii, absolvenţii şi formarea continuă, prof. univ. dr. Eduard Circo, înlocuirea Veronicăi Iancu din funcţia de administrator sau transferarea la alt compartiment pentru incompetenţa de care dă dovadă în lucrul cu studenţii căminişti, dar şi demisia lui Canea Costel, responsabil de cazări în anul universitar 2014 - 2015.

O NOUĂ ETAPĂ Prorectorul pentru Relații cu studenții, absolvenții și formare continuă, prof. univ. dr. Eduard Circo, a dat asigurări că situația celor care nu au prins cămin în această sesiune de repartizări se va rezolva. ”Începând de luni (astăzi - n.r.) se va rediscuta cazarea studenților într-o nouă sesiune de cazări, unde vor fi analizate toate cererile. Părerea mea este că niciun student nu va rămâne fără un loc. Mai mult, în afară de căminele noastre, avem și un contract cu Colegiul Tehnic ”Tomis” din Constanța și putem caza studenți în căminele liceului, în condiții foarte bune”, a precizat prof. Circo. El a adăugat că echipa implicată în procesul de cazare a studenților încearcă să lucreze cât mai eficient pentru a distribui locurile cât mai repede.

Cât costă cazarea

UOC deține peste 1.300 de locuri de cazare în cele patru cămine (C1 și C2 din b-dul Mamaia nr. 124 și Faleză Nord 1 și 2 din zona Pescărie), din care 956 sunt destinate studenților români (nivel licență, masterat și doctorat). În acest an, atribuirea locurilor în cămine s-a făcut cu ajutorul unui sistem informatizat conform criteriilor de ierarhizare aprobate în Consiliul de Administrație al UOC. Studenții la fără taxă vor plăti în acest an 165 de lei pe lună, iar cei la cu taxă vor plăti 280 de lei/lună. Mai mult, studenții vor plăti taxa în avans, adică la începutul lunii pentru luna în curs.

Camere cu bune și... rele

Căminul studenţesc FN2 din zona Pescărie este cel mai râvnit de majoritatea studenţilor, nu neapărat pentru condiţiile pe care le oferă, cât pentru liniștea care domnește în el. ”Am primit loc în FN2, pentru că pe acesta l-am trecut primul pe listă la preferințe. Însă prefer căminul FN1, pentru că este mai liniștit. Îmi pare rău că nu l-am trecut și pe acesta pe listă, pentru că repartizarea locurilor s-a făcut pe baza mediilor și aș fi avut toate șansele să primesc un loc acolo”, spune un student la Medicină. Alți studenți preferă însă căminul FN2, pentru că, spun ei, este mai modern și oferă condiții mai bune. La prima vedere, FN2 nu pare cămin studențesc, ci mai degrabă un bloc recent construit. Clădirea este frumos zugrăvită, cu geamuri termopan și balcoane cu vedere spre mare. Cartelele de acces, pe baza cărora studenții ar putea intra în cămin, nu au fost puse încă în funcțiune, însă există un paznic la ușă. Primirea studenților se face într-un hol modern, clădirea fiind dotată și cu lift, astfel încât tinerii nu sunt nevoiți să care bagaje pe scări până la etajul 6. Camere cu baie proprie îi așteaptă pe studenți în noul an universitar, unele fiind proaspăt zugrăvite. Cu toate acestea, se vede cu ochiul liber că nu au fost făcute investiții majore și există unele lipsuri. Deși nici nu s-au cazat bine, unii studenți au semnalat faptul că prizele sunt defecte, în unele camere nu au conexiune la internet sau că lipsesc paturi din camere. Alții au spus că au primit o cheie de la cameră, însă nu pot încuia ușa la plecare, pentru că nu există o yală.