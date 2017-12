Acuze de nepotisme și interese obscure în repartizarea locuințelor ANL

Blocurile ANL din Mihail Kogălniceanu sunt, din nou, motiv de scandal major între consilierii social democrați și actualul primar liberal, Ancuța Belu. Într-o comunitate cu numai 10.000 de locuitori, scandalurile dintre principalele forțe politice (PSD și PNL) se țin lanț de câțiva ani. În războiul privind repartizarea a 29 de locuințe de tip ANL, ambele tabere se acuză reciproc de tot felul de matrapazlâcuri. Primii care au ieșit la atac au fost cei de la PSD, care au acuzat-o, ieri, într-o conferință de presă, pe Ancuța Belu că a încălcat, în mod arbitrar, criteriile de acordare a locuințelor ANL din comună. Concret, fostul primar Iosif Valer Mureșan (PSD) spune că actualul edil i-a eliminat din comisie pe toți consilierii locali, cei mai mulți de la PSD, și a lăsat să decidă asupra dosarelor doar persoane agreate de ea. O altă acuză adusă este faptul că împărțirea celor 29 de apartamente s-a făcut pe nepotisme, iar lista, care nu a fost încă votată, nu a fost prezentată consilierilor social democrați. ”O mai acuzăm pe Ancuța Belu că a acceptat, în mod voit, repartizarea unor locuințe ANL unor persoane care au depășit limita de vârstă până la care se poate primi o locuință ANL, respectiv 35 de ani. În plus, unii au mai deținut în proprietate o locuință, fapt care îi elimină legal din cursa pentru obținerea unei locuințe. În total, din cele 29 de persoane care au fost incluse în lista pentru ANL, 22 nu îndeplinesc criteriile cerute de lege”, a punctat Mureșan. El a adăugat că actualul primar face presiuni, prin diverse persoane, pentru a-i determina pe consilierii PSD să voteze lista de beneficiari. ”Pentru a putea aproba această listă, Belu are nevoie de majoritate calificată, adică de 2/3 din numărul total de consilieri (16). Adică și de voturile PSD. Asta deoarece, din cei 16 consilieri, Ancuța Belu controlează nouă aleși (opt PNL și unul UNPR), iar PSD are șapte”, a conchis fostul primar.

REACȚIE LIBERALĂ

La scurt timp după conferința PSD, Ancuța Belu a organizat și ea o întâlnire cu presa, care a avut loc la sediul PNL din Constanța. Actualul primar din Kogălniceanu a răspuns la atacurile lui Mureșan. În ceea ce privește acuzația că a schimbat comisia de repartizare a apartamentelor ANL, edilul a punctat: ”Da, legea îmi permite și am făcut acest lucru, pentru că patru dintre solicitanții locuințelor ANL sunt rude sau afini ai unor consilieri PSD ce se regăseau în Comisie”. Belu a punctat și faptul că cele 29 de apartamente nu s-au repartizat pe nepotisme. ”În ceea ce privește acuza că unele persoane au depășit limita de vârstă până la care pot primi o locuință ANL, este adevărat, dar asta deoarece sunt unele cazuri sociale și nu avem unde să le ducem”, a subliniat primarul. Ea l-a acuzat pe Mureșan că la ședința precedentă a Consiliului, din 31 iulie, în scandalul iscat atunci, tot pe marginea acestui subiect, fostul primar ar fi lovit o femeie cu piciorul. În replică, acesta recunoaște că ar fi dat cu piciorul, dar nu a atins-o. ”Am fost provocat de aceasta tot timpul și, evident, am reacționat”, a punctat Mureșan. El i-a mai imputat Ancuței Belu faptul că împiedică demiterea viceprimarului Iulian Boldea, consilier local, pe numele căruia există o hotărâre judecătorească definitivă potrivit căreia acesta nu mai are dreptul de a face parte din Consiliul Local, deoarece fostul său partid, PP-DD, i-a retras sprijinul politic. Interesant este că noua bătălie de la distanță dintre cele două părți are loc cu numai șapte zile înainte de ședința Consiliului Local în care ar trebui discutată repartizarea locuințelor ANL. Consilierii PSD au anunțat deja că nu se vor prezenta la ședință dacă primarul nu colaborează cu ei.