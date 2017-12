Acuze de solicitare de mită şi abuz la Primăria Castelu

Mai multe persoane din comuna Castelu se luptă de ani buni cu autorităţile locale pentru a intra în posesia terenurilor predate cu forţa, de părinţii lor, Cooperativei Agricole de Producţie (CAP). Oamenii îl consideră direct răspunzător pentru anii de abuzuri la care au fost supuşi pe primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel. „Din anul 2005 mă chinui să obţin 6,25 hectare de pământ care i-au aparţinut bunicului meu. Terenul în cauză apare în Registrul Agricol ca fiind al bunicului, lucru dovedit de o adresă a Primăriei oraşului Medgidia, în urma verificării arhivelor. Primarul Nicolae Anghel a zis că, dacă îl votez cu toată familia mea, o să-mi dea pământul. Am făcut ce mi-a cerut, am lipit şi afişe şi, la sfârşitul alegerilor, am primit un picior în fund. Ultima dată mi-a spus că aş putea să primesc pământul cu o condiţie - să i-l vând lui. De ce să-l vând? În plimbările la primărie am descoperit că am fost trecut, abuziv şi intenţionat, cu toată suprafaţa la despăgubiri. Eu nu am cerut despăgubire. Eu am avut 300 de oi cu care îmi asiguram existenţa. Pentru că nu am primit acest pământ, am fost nevoit să le vând pe toate. Secretara primarului, Silvia Gheorghe, mi-a spus că, „dacă sunt atent sau drăguţ“, va interveni pe lângă edil şi mă va scoate de la despăgubiri şi îmi voi primi terenul în natură. Dacă ai oi, ce poţi să dai ? M-am simţit şi, prin intermediul ciobanului meu, i-am trimis secretarei oi, miei, brânză şi lapte. După ce a luat darul, a zis că a intervenit ceva şi că nu mai poate face nimic. Am auzit că a avut ceva probleme cu primarul şi a plecat la primăria din Peştera. Cert este că eu am rămas fără teren. Am mers şi în instanţă, unde am obţinut, la Judecătoria Medgidia, o sentinţă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, care îmi dădea pământul înapoi. Nu ştiu cum, anul acesta, au reuşit să atace această sentinţă definitivă la Tribunalul Constanţa, care le-a dat lor dreptate. La primărie am cerut şi registrele agricole, dar nu mi s-a răspuns în scris la nicio adresă. Mi-au spus verbal ba că au luat foc, ba că le-a luat cineva acasă. Din hârtiile care mi-au căzut mie în mână, am descoperit că, în realitate, registrele au fost modificate. Chiar şi unii membri ai Comisiei Locale de Fond Funciar recunosc că au fost falsificate cifrele din registre“, a povestit Florin Daniel Băncilă, unul dintre cei care luptă să îşi recupereze pământul.

DUŞI CU VORBA În aceeaşi situaţie se află şi o femeie de 72 de ani. La rândul ei, bătrâna este purtată pe drumuri de ani buni de angajaţii primăriei. „Mă chinui de mai bine de trei ani. Mai am de primit şase hectare. De fiecare dată când am fost la primărie, mi-a fost refuzat acest drept. Prima dată mi-au spus să aştept, că nu au teren, apoi să aştept să facă rost de la IAS, iar ultima dată - că ADS-ul (Agenţia Domeniilor Statului - n.r.) refuză să le dea pământ. Ne mint în faţă. Spun că am depus cerere pentru despăgubire, ceea ce nu este adevărat. Eu cred că terenul meu a fost dat altor persoane, cu diferite interese. Altă explicaţie nu cred că este. Am cerut registrele ca să dovedesc că vreau terenul cu care au intrat părinţii mei la CAP. Eu am lucrat 17 ani cu aceste registre, iar acum mă mint că nu există. Eu le-am predat pe toate la primărie, pentru că aşa au fost ordinele atunci. Acolo scrie cu ce a intrat fiecare persoană în CAP, terenuri, căruţe şi animale. Ştiu că unii au primit mai mult teren decât au avut în fapt. Bănuiesc că s-au făcut modificări în registru, iar acum le este frică să le arate“, a declarat Georgeta Nicola. În aceeaşi situaţie disperată mai sunt încă patru persoane. Am încercat să luăm un punct de vedere şi primarului localităţii Castelu, Nicolae Anghel, însă acesta nu a fost de găsit la sediul instituţiei şi nici la telefon.