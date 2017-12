Acuze fără precedent la adresa pediatrilor constănțeni

Criticile la adresa Clinicii de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța continuă. După ce unele mame care au fost internate cu copiii lor anunțau, în mediul virtual, o epidemie de enterocolită, specialiștii Direcției de Sănătate Publică Județeană infirmând cele relatate de ele, urmează alte acuze, de data aceasta extrem de grave. Declarațiile femeilor sunt de-a dreptul șocante. Și toate la adresa medicilor, care, cu alte cuvinte, sunt făcuți criminali în serie... ”Bună ziua! Vă scriu acest mail (informații postate și pe o rețea de socializare) deoarece consider că nu se poate să existe așa ceva în zilele noastre, când ne batem cu pumnul în piept că medicina pretinde că a evoluat. Vă scriu în speranța ca, publicând această tragedie, domnii doctorii care își iau salariile de pe spinarea contribuabililor să se trezească la realitate și să prezinte mai mult interes față de meseria pe care o practică și să salveze măcar suflețelele nevinovate”, așa își începe scrisoarea electronică o mamă nemulțumită. Ea a povestit tragedia unei alte mame, care și-a dus copilul la spital pentru ”tratament profesionist și a plecat cu el în coșciug”. Oana David povestește, pe scurt, ce a trăit în Clinica de Pediatrie: ”Fiecare cuvânt este adevărat! Am trecut prin aceleași probleme și am văzut tot ce era mai urât! Finalul poveștii mele este cel mai dureros, dar des întâlnit în acest spital. Înainte cu două zile să trec prin asta, un alt copilaș de opt luni s-a stins din viață pentru că nimeni nu l-a băgat în seamă, la fel și băiatul meu, care o săptămână întreagă a făcut temperatură și 18 - 20 de scaune pe zi. Dar doctorii spuneau că nu este deshidratat și nu i-au băgat deloc perfuzii. L-am cântărit înainte cu o noapte să plec la spital, avea șapte kg și în ultima zi de viață 5,700 kg (10 zile am stat internată). Mi-au spus că este un virus și că ăsta este parcursul lui. Febră, vărsături și scaune multe. Dacă nu se face nimic, prin aceeași durere vor mai trece și alte mame”. Faptul că doctorii incriminați nu i-au băgat în seamă pe copiii aflați în stare gravă de sănătate înseamnă neglijență în serviciu, înseamnă, cu alte cuvinte, crimă.

MEDICII - ÎNMĂRMURIȚI, DECIZII CARE AR PUTEA ÎNCHIDE CLINICA! Am stat de vorbă cu câțiva dintre medicii Clinicii de Pediatrie. Au rămas înmărmuriți când au aflat declarațiile pacientelor. ”Nu am cuvinte, nu se poate să spune așa ceva! Fără niciun fel de discriminare, că este țigan, că este copil al străzii, nespălat, cu păduchi, pentru că avem și asemenea pacienți, avem grijă de toți la fel, chiar dacă unele mame ripostează că sunt internate în saloane cu copii țigani. Nu avem ce face. Nu putem să facem nicio discriminare. Îi tratăm în mod egal. Cu ei însă trebuie să discutăm altfel, pentru că nu înțeleg mereu ce le spunem. Nu este cinstit. De multe ori stăm peste program, nu putem pleca acasă până nu ne facem treaba până la capăt”, a spus un medic pediatru. Un altul, extrem de indignat, întreabă mamele nemulțumite ce decizie ar lua dacă și-ar da cu toții demisiile, iar singura Clinică de Pediatrie din județ, care deservește, mai nou, și copiii din Tulcea (nu mai există doctor), Slobozia (fără doctor), Fetești (când copiii nu merg la București), Călărași, Medgidia (spitalul a rămas fără linie de gardă la Pediatrie), și-ar trage obloanele. ”Dacă suntem niște incompetenți, așa cum ne fac, niște criminali, noi vom pleca. Și așa suntem puțini, iar condițiile de lucru sunt grele”, spune un altul. ”Îmi este greu să cred că nu există și mame mulțumite. Am salvat atâția copii. Să fim serioși, văd prea bine efortul pe care-l depunem, cât de mult muncim. Sunt gărzi când nici măcar nu am timp să mănânc. Nu trebuie să-și bată nimeni joc de munca noastră. Vrem să fim lăsați să ne facem treaba. Nimeni nu a lăsat vreun copil să moară și nici nu o va face. Suntem doctori și vrem să ajutăm, vrem să salvăm vieți”, a spus un alt doctor. El a ținut să explice că în cele două cazuri prezentate de mame nu se pune problema de incompetență sau de rea-voință, de nepăsare. Unul dintre copii a fost adus mult prea târziu la spital și în nici o oră a murit, iar în celălalt caz era vorba despre malformații incompatibile cu viața. Tot el a subliniat că există documente medicale doveditoare, există acte ale necropsiilor, iar rezultatele sunt mai mult decât elocvente. ”Niciodată în medicină nu spunem vorbe, sunt acte care demonstrează orice greșeală”, a adăugat medicul.

MORTALITATEA INFANTILĂ, SCĂZUTĂ LA CONSTANȚA

Ce-i drept, statisticile arată că mortalitatea infantilă la Constanța este scăzută. Totodată, la Clinica de Pediatrie sunt tratați chiar și 700 de copii într-o singură lună. ”Ar fi trebuit să curgă reclamațiile, să dăm cu subsemnatul la Poliție, Parchet, la Colegiul Medicilor, peste tot. Spun că nu ne pasă și că lăsăm copiii să moară. Nu se poate așa ceva. În orice specialitate există și afecțiuni pentru care nu se mai poate face nimic. Asta e medicina. Nimeni nu își dorește să moară nimeni, însă, din păcate, nu întotdeauna putem salva vieți. Sunt boli mult prea grave, sunt afecțiuni care au o evoluție fulminantă. În toată lumea se întâmplă aceleași situații. Asta nu înseamnă că trebuie să fim acuzați că am omorât oameni. Și noi suntem la fel de marcați când pierdem un pacient”, spune un alt doctor.

REACȚIILE CONDUCERII Conducerea SCJU nu a rămas indiferentă la atacurile aduse pediatrilor constănțeni. Managerul dr. Dănuț Căpățînă a declarat, pentru ”Telegraf”, că toți care aduc acuze defăimătoare la adresa cadrelor medicale, la adresa spitalului, vor fi acționați în instanță. ”Sunt acuze grave făcute fără nicio documentare, de niște persoane care nu au nicio treabă cu medicina. Nu poți să spui așa ceva fără niciun act medical doveditor la mână”, a declarat managerul. Sâmbătă, la ora 11.00, mai multe mame din Constanța care au fost internate cu copiii lor în Clinica de Pediatrie au anunțat că vor protesta în fața SCJU.

Prea târziu la doctor, mame care refuză vaccinarea copiilor

Pe de altă parte, unii specialiști au explicat că sunt și mame care își aduc copiii la spital pe ultima sută de metri, când aproape că nu se mai poate face nimic. ”Mulți poate că se cred doctori. Caută pe net tratamente, le dau nu știu ce plante și apoi vin la noi și ne cer imposibilul. Într-un fel îi înțelegem, vor să-i facă bine pe micuți cât mai repede, dar trebuie să se gândeacă foarte bine ce decizii iau. Este în joc viața copiilor lor. Alții refuză să-și vaccineze copiii. Spun că, de fapt, imunizarea inclusă în calendarul vaccinărilor îi omoară. Nu avem ce să le facem. Este o altă cauză pentru care ajung grav bolnavi la spital”, spun medicii.

Fonduri de urgență!

”În urma demersului conducerii SCJU la Ministerul Sănătății și a nemulțumirilor semnalate de către familiile copiilor care au fost internați și tratați în Clinica de Pediatrie, ministrul Nicolae Bănicioiu a decis să acorde de urgență fonduri pentru reabilitarea Clinicii. Mai mult, ministrul s-a angajat să se implice direct în identificarea surselor de finanțare pentru construirea unei noi clădiri unde să funcționeze o nouă Clinică”, se arată într-un comunicat al SCJU Constanța.

Dotări precare și în țară

Se știe că și județul Constanța are nevoie urgentă de un spital materno-infantil sau o secție exterioară, condițiile de cazare, cel puțin pentru jumătate din Clinică, fiind precare. Suntem singurul județ mare din țară care nu are un spital de copii, nu are o maternitate. Nici la capitolul dotări nu stăm prea bine. Toate acestea au tot fost reclamate la autoritățile implicate. Din nou, managerul SCJU vrea să încerce să obțină ajutor de la Ministerul Sănătății. Clinica de Pediatrie din Constanța nu este singura care se confruntă că astfel de probleme. Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi întâmpină, de asemenea, o gravă problemă: lipsa ventilatoarelor şi a monitoarelor de menţinere a funcţiilor vitale. În total ar fi trebuit să existe 60 de ventilatoare, însă spitalul are numai 7. Monitoarele de funcţii vitale sunt şi ele pe minus: din 40 de astfel de aparate, în spital sunt numai 8. Medicii sunt nevoiţi să îi ventileze manual pe pacienţi, iar asta înseamnă paralizarea întregului sistem. ”Sunt zile în care ventilăm şi jumătate de oră, poate şi mai mult. Şi două sau trei ore, dacă nu este aparat. În funcţie de cât este nevoie, de câte colege suntem. Nu e vorba că e obositor, e vorba că trebuie să fim prezenţi şi la alţi bolnavi care au nevoie de tine în acelaşi timp”, a spus o asistentă. În Secţia de terapie acută există un ventilator, necesarul fiind de 40. În ceea ce priveşte monitoarele de funcţii vitale, în Secția de terapie acută există două monitoare, necesarul fiind de 10, iar în ATI sunt 6 monitoare, necesarul fiind de 30. (...) S-au făcut demersuri către Ministerul Sănătăţii şi se aşteaptă răspuns”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Spitalului „Sfânta Maria“, Cătălina Ionescu.